伊朗戰爭｜美以襲擊下領導層支離破碎？　一圖看懂遭斬首伊朗高官

撰文：官祿倡
出版：更新：

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】以色列與美國在上月底聯手對伊朗發動襲擊，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 在德黑蘭遇襲當日身亡。截至3月18日，伊朗政權中不少高官或死於襲擊，或死於暗殺，本文盤點那些確認身亡的伊朗主要高官。

截至日前，經確認遇襲身亡的伊朗主要高官，除哈梅內伊外還有8人，他們生前分別在最高領袖辦公室、軍方以及內閣擔任要職。

其中有：最高精神領袖軍事局辦公室主任希拉齊（Mohammad Shirazi）；武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令帕克普爾（Mohammad Pakpour） 、巴斯基民兵组織（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）；以及文官系統中的國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、情報部長哈提卜（Esmail Khatib）、國防委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani） 。

哈梅內伊

哈梅內伊在2月28日的襲擊中身亡，時年86歲，他作為伊朗的最高領導人，對伊朗的國安甚至任何事務擁有最終決定權，他在1989年從伊斯蘭革命創始人霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）——伊朗首任最高領袖的手中接過權力，自此成為下一任領袖。

圖為2026年3月4日，伊朗首都德黑蘭街頭搭建臨時紀念地點，悼念已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

作為霍梅尼的繼任者，哈梅內伊同樣延續霍梅尼的保守風格，他主張讓伊朗擺脫被孤立的現狀，同時也秉持反美立場。2月中旬，哈梅內伊表示伊朗已經準備好對任何來自美國的攻擊進行報復。

拉里賈尼

拉里賈尼身亡時為67歲，他是前IRGC的軍官，領導着伊朗國內最具權力的安全機構——最高國家安全委員會。外界普遍視將他視為伊朗最重要的決策者，認為拉里賈尼是一名談判高手，能夠游刃有餘地協調伊朗政權內部以及國際上的不同派系。

2026年2月10日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani，右）與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq，左）在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）進行會面，討論伊朗與美國核談判的最新進展。（Reuters）

拉里賈尼在美以聯手襲擊伊朗前被派往周圍國家，並威脅若他們默許美國從各自的領土上，向伊朗發動襲擊就會遭到報復。

帕克普爾

帕克普爾在去年伊朗遭到以色列、美國攻擊後，頂替遇襲身亡的前任IRGC總司令薩拉米（Hossein Salami）的位置，成為新任總司令，他之前在IRGC中擔任地面部隊指揮官一職，曾參加兩伊戰爭。

伊朗的政治架構是什麼？

伊朗實行獨特的「神權與民主共和相結合」的政治體制，奉行政教合一。而伊朗的最高精神領袖是國家的最高領導人，掌控軍隊、司法及總體政策方向。伊朗也設有總統一職，為經過普選產生的政府首腦，負責日常行政。而最高領袖、專家會議、憲法監督委員會權力高於民選政府。

以色列總理內塔尼亞胡（中）2026年3月17日在社交網站上傳圖片，指正下令消滅伊朗高層官員（X@IsraeliPM）
伊朗外長：國際社會不應對以色列暗殺行為持雙標中國外交部：殺害伊朗國家領導人和攻擊平民目標行徑不可接受伊朗最高領袖穆傑塔巴發聲明　稱殺害拉里賈尼兇手必將付出代價伊朗國安高官拉里賈尼離世　美媒：強硬派賈利利或接任｜新聞背後
哈梅內伊
以色列伊朗衝突
伊朗