伊朗戰爭｜美以襲擊下領導層支離破碎？　一圖看懂遭斬首伊朗高官

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】以色列與美國在上月底聯手對伊朗發動襲擊，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 在德黑蘭遇襲當日身亡。截至3月18日，伊朗政權中不少高官或死於襲擊，或死於暗殺，本文盤點那些確認身亡的伊朗主要高官。



截至日前，經確認遇襲身亡的伊朗主要高官，除哈梅內伊外還有8人，他們生前分別在最高領袖辦公室、軍方以及內閣擔任要職。

其中有：最高精神領袖軍事局辦公室主任希拉齊（Mohammad Shirazi）；武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令帕克普爾（Mohammad Pakpour） 、巴斯基民兵组織（Basij）指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）；以及文官系統中的國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、情報部長哈提卜（Esmail Khatib）、國防委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani） 。

哈梅內伊

哈梅內伊在2月28日的襲擊中身亡，時年86歲，他作為伊朗的最高領導人，對伊朗的國安甚至任何事務擁有最終決定權，他在1989年從伊斯蘭革命創始人霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）——伊朗首任最高領袖的手中接過權力，自此成為下一任領袖。

圖為2026年3月4日，伊朗首都德黑蘭街頭搭建臨時紀念地點，悼念已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei） 。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

作為霍梅尼的繼任者，哈梅內伊同樣延續霍梅尼的保守風格，他主張讓伊朗擺脫被孤立的現狀，同時也秉持反美立場。2月中旬，哈梅內伊表示伊朗已經準備好對任何來自美國的攻擊進行報復。

拉里賈尼

拉里賈尼身亡時為67歲，他是前IRGC的軍官，領導着伊朗國內最具權力的安全機構——最高國家安全委員會。外界普遍視將他視為伊朗最重要的決策者，認為拉里賈尼是一名談判高手，能夠游刃有餘地協調伊朗政權內部以及國際上的不同派系。

2026年2月10日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani，右）與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq，左）在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）進行會面，討論伊朗與美國核談判的最新進展。（Reuters）

拉里賈尼在美以聯手襲擊伊朗前被派往周圍國家，並威脅若他們默許美國從各自的領土上，向伊朗發動襲擊就會遭到報復。

帕克普爾

帕克普爾在去年伊朗遭到以色列、美國攻擊後，頂替遇襲身亡的前任IRGC總司令薩拉米（Hossein Salami）的位置，成為新任總司令，他之前在IRGC中擔任地面部隊指揮官一職，曾參加兩伊戰爭。

伊朗的政治架構是什麼？

伊朗實行獨特的「神權與民主共和相結合」的政治體制，奉行政教合一。而伊朗的最高精神領袖是國家的最高領導人，掌控軍隊、司法及總體政策方向。伊朗也設有總統一職，為經過普選產生的政府首腦，負責日常行政。而最高領袖、專家會議、憲法監督委員會權力高於民選政府。