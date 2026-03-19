伊朗外長：國際社會不應對以色列暗殺行為持雙標
撰文：羅保熙
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美國與以色列對伊朗的戰事持續近三周，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）、最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）等多名核心領導層接連被擊斃。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月18日於社交媒體發文，批評以色列毫不顧忌將暗殺行動常態化所帶來的後果，國際社會不應持雙重標準。
阿拉格齊周三表示：「但當涉及到以色列時，通常的遊戲規則似乎並不適用。那些所謂的『法律與秩序』的捍衛者們要麼保持沉默，要麼含糊其辭，更糟糕的是，他們甚至提供武器和掩護。」他稱，國際社會不應對以色列的行徑置之不理，並指以色列正將美國逐拖向道德與政治深淵。
以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，已授權以軍毋須獲批准，即可打擊任何伊朗高級官員。
伊朗傳媒發布新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的聲明，哀悼日前死於以軍空襲的最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），並強調會報復。
美媒：特朗普希望以色列暫停空襲伊朗能源設施卡塔爾拉斯拉凡工業城遭伊朗導彈攻擊 沙特阿聯酋能源設施亦受襲伊朗最高領袖穆傑塔巴發聲明 稱殺害拉里賈尼兇手必將付出代價伊朗局勢｜特朗普授權解除船禁60日 以應對能源價格上漲