伊朗外長：國際社會不應對以色列暗殺行為持雙標

美國與以色列對伊朗的戰事持續近三周，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）、最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）等多名核心領導層接連被擊斃。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月18日於社交媒體發文，批評以色列毫不顧忌將暗殺行動常態化所帶來的後果，國際社會不應持雙重標準。



阿拉格齊周三表示：「但當涉及到以色列時，通常的遊戲規則似乎並不適用。那些所謂的『法律與秩序』的捍衛者們要麼保持沉默，要麼含糊其辭，更糟糕的是，他們甚至提供武器和掩護。」他稱，國際社會不應對以色列的行徑置之不理，並指以色列正將美國逐拖向道德與政治深淵。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，已授權以軍毋須獲批准，即可打擊任何伊朗高級官員。

以色列外長卡茨：Israeli Former Energy Minister Israel Katz listens to a talk on the gas platform for Leviathan, Israel's largest gas field, talks, near Haifa bay, northern Israel, August 1, 2023. REUTERS/Ari Rabinovitch/File Photo

伊朗傳媒發布新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的聲明，哀悼日前死於以軍空襲的最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），並強調會報復。