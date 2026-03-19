阿努廷獲過半選票支持　再次當選泰國總理

泰國自豪泰黨候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）3月19日在國會下議院舉行的總理選舉中獲得過半票數支持，再次當選泰國總理。



在周四的國會投票中，阿努廷成功獲得超過當選門檻的251票，當選為該國第33任總理。

現年59歲的阿努廷於2012年當選自豪泰黨黨魁，曾在巴育政府中擔任副總理兼公共衞生部長，在色他政府和貝東丹政府中擔任副總理兼內政部長。

去年6月，自豪泰黨退出為泰黨領導的執政聯盟，9月獲人民黨支持，阿努廷當選泰國總理。他於12月解散下議院，上月8日作為自豪泰黨總理候選人參加下議院選舉。自豪泰黨最終獲得191席，成為下議院第一大黨。

在3月19日的國會投票中，阿努廷成功獲得超過當選門檻的251票，當選為該國第33任總理。(Reuters)

阿努廷在選後表示將立即籌組內閣，並承諾聆聽各方意見以促進人民福祉。分析指其政治生存能力與跨越分歧的斡旋技巧是主要資產，使其政黨得以避開軍方與司法系統的干預。

新加坡ISEAS–尤索夫伊薩東南亞研究院政治學者指出，這是「很長一段時間以來首次裁判與球員站在同一邊」，預計政府將獲中期穩定。

在北京，中國外交部發言人林劍周四表示，中方對阿努廷連任泰國總理表示祝賀，目前中泰關係保持良好發展勢頭，各領域務實合作成果豐碩。