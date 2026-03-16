泰國新任議長宣布　19日選舉新總理

泰國眾議院議長、自豪黨索蓬（Sophon Zarum）周一（3月16日）表示，泰國國會將於3月19日舉行會議，投票選舉新總理。



泰國《國家報》報道，3月15日，王室敕令正式任命索蓬為眾議院議長，自豪黨瑪利甲（Malika Jirapanvanich）為第一副議長，為泰黨勒沙（Lersak Pattanachaikul）為第二副議長。

泰國下議院15日召開第一次會議，共有497名議員出席並投票選舉新議長。索蓬以289票擊敗人民黨候選人巴里（Parit Wacharasindhu）當選。根據憲法，下議院議長也兼任國會主席。

現年66歲的索蓬原為教師，2001年首次當選武里南府議員，2008年加入泰自豪黨。去年9月泰自豪黨黨魁阿努廷出任首相後，索蓬受委副首相。

馬來西亞國家通訊社提到，新任議長接下來的關鍵任務是召集議會投票選舉總理，這是組建政府的最後一步，看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）被普遍認為將繼續留任。

2026年2月12日，泰國曼谷，泰國看守總理、自豪黨領袖阿努廷（Anutin Charnvirakul）現身黨總部，與黨成員會面。（Reuters）

索蓬表示，鑑於泰國正面臨多重危機，他希望在潑水節前看到一個權力完全集中的政府到位。

泰國政治媒體普遍認為，3月19日是議會選舉最早的可能日期。而泰國潑水節（Songkran）是泰國傳統新年，於每年4月13日至15日舉行。