特朗普密謀「奪取伊朗核材料」？　美媒：恐怖過擊殺拉登

美媒3月17日稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正考慮一項軍事行動，那就是是否奪取或摧毀伊朗核材料。報道稱，這或成為美國近代史上風險最高的軍事行動之一，其複雜程度和危險性遠超2011年擊斃本拉登（Osama bin Laden）的行動。



目標深藏於伊斯法罕附近大山地下？

《紐約時報》報道，對於美國來說，此次軍事任務的目標深藏於伊斯法罕附近的大山地下隧道之中。沒有人能確定所有核材料的確切位置，而一旦行動失誤，即儲存罐被刺破，泄漏的氣體將兼具劇毒與放射性；若罐體意外聚集，甚至可能引發加速核反應。

2026年2月1日拍攝的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施一棟先前被摧毀建築的新屋頂已經建成。 （Reuters）

正如美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）幾週前在國會所說，這項行動只有下令讓一支突擊隊「進去取出」才能完成。

卡內基國際和平基金會高級研究員佩科維奇（George Perkovich）警告，伊朗顯然已預判美軍的可能意圖，極可能在儲存點佈置成百上千的誘餌罐，並設置重重物理障礙。

伊朗「一個月內」就具備製造核武的能力？

特朗普一再提及伊朗核威脅，誇大儲存在地下的核材料可以多麼迅速地被製成核武。周二，特朗普表示，在他於2025年6月轟炸伊朗三個核設施之前，伊朗「一個月內」就具備製造核武的能力。

報道引述專家指，雖然伊朗可以在一個月內將核燃料濃縮到武器級別，但製造一枚簡易核武或需要數月甚至一年的時間。

過去兩天，特朗普一再重申他決定攻擊伊朗的核心論點，那就是伊朗即將擁有核武器，並且會先用它攻擊以色列，然後是美國。他周一（16日）進一步表示，伊朗會在一小時或一天之內使用它。

美國前國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）在辭職信中強調，戰前伊朗並未構成「迫在眉睫的威脅」。

現在停火的可行性？

哈佛大學核問題專家馬修（Matthew Bunn）指出，如果特朗普現在停火，他「將會留下一個實力削弱但滿懷怨恨的政權，這個政權可能比以往任何時候都更決心製造核武，並且仍然擁有製造核武所需的材料及知識儲備。」

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

特朗普周二（17日）告訴記者，地面行動他並不擔心，「我真的什麼都不怕。」不過，幾週前，他曾保守表示，只有當伊朗軍隊「被徹底摧毀，無法進行地面作戰」時，他才會嘗試這項行動。