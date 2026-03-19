伊朗戰爭｜美國考慮增兵數千　衝突或將進入新階段

一名美國官員和三位知情人士透露，隨着美軍為應對中東戰爭可能採取的下一步行動做準備，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府正在考慮部署數千名美軍士兵，以加強美國在中東的軍事行動。



美伊衝突已進入第三週，此次部署或可為特朗普提供更多選擇，以權衡擴大美國軍事行動的方案。

路透社引述消息人士稱，這些方案包括確保油輪安全通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），這項任務將主要依靠空軍和海軍力量完成。但包括兩名美國官員在內的四位消息人士指出，確保海峽安全也可能意味着向伊朗海岸線部署美軍。

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

據三位知情人士和三位美國官員透露，特朗普政府也曾討論過向伊朗哈爾克島（Kharg Island）派遣地面部隊的方案。哈爾克島是伊朗90%石油出口的樞紐。其中一名官員說，這樣的行動風險極大。伊朗導彈和無人機能及該島。

3月14日，美國對島上的軍事目標進行了空襲，特朗普也曾威脅要打擊關鍵的石油基礎設施。軍事專家則說，鑒於哈爾克島在伊朗經濟中的關鍵地位，控制該島可能比摧毀它更為可取。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

鑒於美國公眾對伊朗行動的支持率低，以及特朗普競選時承諾避免美國捲入新的中東衝突，任何動用美國地面部隊的行動——即使是有限的任務——都可能給特朗普帶來巨大的政治風險。

一名知情人士透露，特朗普政府官員也曾討論過部署美軍以確保伊朗高濃縮鈾庫存安全的可能性。

2026年2月1日拍攝的衛星影像顯示，伊朗伊斯法罕核設施一棟先前被摧毀建築的新屋頂已經建成。 （Reuters）

消息人士認為，目前在伊朗境內部署地面部隊並非迫在眉睫，但拒絕透露美國行動計劃的具體細節。專家指出，即使對美國特種部隊而言，確保伊朗鈾庫存安全也是一項極其複雜且風險極高的任務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

