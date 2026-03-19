阿曼外長：伊朗戰爭是特朗普政府最大誤判　盟友須助其終非法戰事

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第20日之際，阿曼外長巴德爾（Badr Al Busaidi）在《經濟學人》發表評論文章，稱向伊朗發動戰爭是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「最大的誤判」，並闡述了戰爭對全球經濟和區域安全造成的影響。巴德爾敦促美國盟友介入，並協助結束他所稱的這場「非法戰爭」。



據美媒報道，在美國與以色列2月28日向伊朗發動空襲之前，巴德爾曾斡旋華盛頓和德黑蘭之間的談判。

阿曼外長巴德爾在戰事爆發前協助美國與伊朗進行談判：

包括阿曼在內的海灣國家過去幾十年來，一直購買美國武器並駐紮美軍基地，希望以此阻嚇伊朗可能發動的攻擊。

巴德爾表示，這些國家曾經享有的相對和平與繁榮如今正受到威脅，因為美國「已經失去了對其外交政策的控制」。

巴德爾指：「對於美國的朋友們而言，問題很簡單。我們能做些什麼來幫助這個超級大國擺脫這種不必要的糾纏？」

巴德爾認為：「首先，美國的朋友們有責任說出真相。這首先要說明，這場戰爭的雙方都無法從中獲利，伊朗和美國的國家利益都在於盡快結束敵對行動。」

2026年1月8日，土耳其安卡拉，阿曼外長巴德爾（Badr Al Busaidi）在進行正式訪問期間，與土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）舉行聯合新聞發布會。（Getty）

他還補充說，以色列在開戰前似乎成功「說服」美國，這場戰爭很容易取勝，但為了實現以色列的目標，美國必須派遣地面部隊，並捲入特朗普過往誓言絕不會被捲入的曠日持久戰爭。