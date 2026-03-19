美國智庫：美國因彈藥告急難持續襲擊伊朗　或讓以色列來「割草」

美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁及國際安全項目主任瓊斯（Seth G. Jones）指出，在最近對伊朗發動空襲之前，美國關鍵的遠程和防禦性彈藥儲備就已經告急，這一限制可能迫使美國縮減衝突中的角色。



瓊斯說，這些限制可能有助於縮短目前美國直接軍事行動的期限，但他預計以色列將繼續對伊朗進行週期性空襲，直至以方認為能停止為止。

瓊斯在接受彭博社採訪時說：「我們說的是數日或數週。我認為這一階段不太可能持續太久，因為從軍事角度來看，我們根本無法繼續下去。我們沒有足夠的庫存。」

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援以色列對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

瓊斯認為，美國和伊朗都有理由緩和局勢。戰爭持續的時間越長，伊朗領導階層就越會成為攻擊目標，軍事能力也會越削弱。同時，美國軍火庫的枯竭很可能促使特朗普大幅減少美國對伊朗的軍事行動。

2026年3月6日，美國對伊朗發動的軍事行動進入第六日，據美國戰略與國際研究中心（CSIS）估算，戰機的空中作戰行動在頭100小時內耗資1.252億美元。此後每增加一天，行動成本至少增加3000萬美元。（截圖自CSIS）

瓊斯是戰略與國際研究中心國防與安全部門的負責人，他專注於包括伊朗和更廣泛的中東地區在內的國家安全問題。他也曾在美國海軍研究生院任教。

即便美國減少軍事行動，這場戰爭可能不會很快結束。瓊斯說，他預期以色列會像對待黎巴嫩真主黨一樣，在認為適當的時候對伊朗進行週期性打擊。

「也許美國會讓以色列人在伊朗做大部份的『割草』工作。」 瓊斯

結束當前階段的戰爭可能是重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和降低油價的第一步，但油輪的安全通行可能取決於與伊朗的談判。

2026年3月2日，插圖中出現3D打印的油桶、抽油機以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

瓊斯說：「我不知道伊朗會要求什麼條件來回應允許船隻通過。」他還補充說，在尋求結束美國和以色列對伊朗的空襲行動之外，伊朗可能會提出其他條件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

