WSJ：貝索斯擬募集1千億美元立新基金 收購晶片等領域製造業公司
撰文：張涵語
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《華爾街日報》3月19日（周四）獨家報道指，美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）正就募集1,000億美元成立一項新基金進行初步洽談，該基金將用於收購晶片、航天等領域的製造業公司，貝索斯還致力運用AI技術提升基金內企業的效率及獲利能力。
報道指，該基金在投資者文件中被描述為「製造業轉型工具」，目標是收購晶片製造、國防、航空航天等主要工業領域的公司。其規模將遠超過一些全球最大的收購基金，並有望與軟銀規模達1,000億美元的科技投資願景基金相媲美。
目前他正在與一些全球最大的資產管理公司會面，為該專案籌集資金。幾個月前，他曾前往中東，與該地區的主權財富基金代表討論這項新基金。知情人士透露，最近他又前往新加坡，為該計劃募款。
貝索斯近期被任命為「普羅米修斯計劃」（Project Prometheus）的聯合CEO。這家初創公司正致力於開發能夠理解並模擬實體世界的AI模型。貝索斯計劃利用該公司的技術來提升其基金旗下企業的效率和獲利能力。
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