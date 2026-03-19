伊朗戰爭｜「六指」內塔尼亞胡疑AI生成　假資訊戰恐制平行時空？

中東局勢持續惡化，就在伊朗武力回應美以襲擊，甚至波及中東各國之際，一場網上訊息戰卻悄然打響。許多偽造的戰爭相關相片和影像，其逼真程度已讓一般人難以辨別真偽，這些影像的迅速傳播，誤導了世界各地的民眾的認知。在近年興起並迅速擴展應用場景的生成式人工智能（AI）工具發展越趨成熟下，AI生成內容在戰爭期間已對國際社會構成全新的挑戰，呈現出「現實伊朗戰爭，網上資訊戰爭」的平衡戰爭場景。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）近期因未在公眾場合現身而深陷「已遭伊朗刺殺」傳聞之中。儘管內塔尼亞胡在旗下社交平台連發多條親身出鏡的影片作為回應，還透過總理辦公室的社交帳戶於3月16日發布的最新影片中露面，為節日致賀詞，但仍有人留言表示懷疑。

事源內塔尼亞胡3月13日在旗下社交平台上傳的講話影片，片中他稱以方近期正加強對伊朗攻勢以及行動目標。不過有用戶留言稱，影片中內塔尼亞胡的右手「有六隻手指」，質疑畫面由AI生成，更有人隨後上傳帶有內塔尼亞胡面容的「遺體」被人從廢墟中挖掘出來的AI生成圖片，引發爭議。

法國國營電視台France 24的事實核實節目就認為，所謂「六指」影片並非AI生成，而引起相關質疑的原因，只是影片中內塔尼亞胡手勢變化下產生視覺錯位而導致的誤會。英國廣播公司（BBC）的事實核實節目也在一條影片中指出，所謂的「第六隻手指」實際上是他做出手勢時，尾指下方的部份手掌，只是因影片清晰度不足遭到誤認。

編按：由於早期算法或指令出錯，以致AI生成影片中人物肢體細節會出現錯誤，例如手掌上的手指數量出錯，因此可被認為是判斷影片由AI生成的依據，但這問題現可通過技術手段修正，所以不能視作影片由AI生成的唯一判斷依據。

內塔尼亞胡之後連發多條影片回應，他在其中一條影片中品嚐咖啡，還對着鏡頭展示手指數量，自證不是AI生成影片。他還故意對鏡頭分別展示兩手，叫觀眾自己數數看：「你能告訴我（有幾多手指）嗎？」

除了內塔尼亞胡受到AI生成影片傳聞波及外，在這次的戰爭中，所謂「襲擊現場」片更是AI生成的「重災區」。《紐約時報》指出，在美以聯手對伊朗發動襲擊的頭兩週內，已識別有關伊朗戰爭爆發後在網上瘋傳的超過110個由AI生成的圖片與影片，其中多數為以色列或美國的建築、軍事設施遇襲影片，甚至有「美國士兵被伊朗俘虜」的AI生成影片，以及「美國駐利雅德大使館受損嚴重燃起大火」的照片。

遭利用成伊朗「訊息戰」武器

這些假資訊糅合部份真實發生的事件，更易於騙取人們相信，並進一步傳播，例如美國駐利雅德大使館3月3日確實遭伊朗無人機襲擊，但受損與起火程度遠不如AI偽造圖像中那樣誇張，沙特也證實僅引發小規模火災。

而在網上最為廣傳的AI片，則是一條內容為伊朗多枚導彈擊中以色列特拉維夫的影片，內容是看似由第三人在一個單位中手持鏡頭錄影，以色列旗幟在片中一閃而過，遠方則是遭多枚導彈轟炸的摩天大樓。報道強調，這一片段在各大平台被收看數百萬次，還被網紅與傳媒採用。

報道引述研究網絡假資訊的以色列公司Cyabra指出，大多數AI片突顯親伊朗的觀點，並且通過網絡去宣傳，有意誤導人們相信德黑蘭在軍事實力上較美以佔優。例如，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在3月1日聲稱成功擊中美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln，CVN-72），有自稱具伊朗背景的社交帳戶傳播AI影片，其中可見疑似航母冒煙並燃起大火，證實伊朗對美以做出有效回應。美國之後表示對方襲擊失敗，且航母未受損。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究外交政策與AI的研究員Valerie Wirtschafte指出，伊朗正利用這些消息來打「網上訊息戰」，認為這實際上是德黑蘭的戰爭工具。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Msuk）上周在旗下社交平台X表示，如果有帳戶發布那些顯示是「武裝衝突」內容，但並未如實標註是由AI生成的影片，其發布影片的帳戶會被暫停盈利功能90日，以免用家通過傳播謊言獲利。

AI生成影像泛濫恐引信用危機？

在這場戰爭中，上述的AI偽造內容涵蓋多個不同主題，炸彈轟炸、建築倒塌、人群驚恐逃竄、運輸重型武器、軍事設施遇襲、士兵哭訴等等，並通過社交平台進行病毒式傳播。這些假資訊在獲得不少人深信的同時，也遭到許多人質疑，更有人對這些假資訊引致的混亂表示十分反感。

美媒引述加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）指出，近期由AI生成的假資訊，其數量與質素超越人們的想像，愈來愈難讓人在短時間內分辨真偽，例如過去人們可憑藉檢查影片中人物的手指數量或肢體細節來判斷，但現已失效，他說：「這些內容不僅逼真，而且還傳播得非常廣，情況非常嚴重。人們相信了，而且還在不斷傳播它們」。

加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）指出，近期由AI生成的假資訊，其數量與質素超越人們的想像，愈來愈難讓人在短時間內分辨真偽。(UC Berkeley)

隨着美國和以色列對伊朗發動攻擊引發的戰爭持續進行，專家表示，如果沒有適當的標籤，人工智慧增強的影像會進一步削弱公眾的信任。加州大學伯克利分校電腦科學教授James O'Brien說：「即使是微小的變化，最終也可能會講述一個截然不同的故事，而且可能會改變人們對事件的看法。」他指，這類內容已經對一般人對真相的信任能力產生了「巨大的影響」。

雖然現時有用戶嘗試用AI工具協助辨認影片是否由AI生成，但在實際應用上，卻可能收效甚微，因為那些由AI生成的影片愈發逼真，以致會令AI工具也無法100%準確辨識。

對此，有網絡資訊專家給出建議，首先是不要相信任何人，包括自己，以免讓那些未經查證的資訊，受先入為主的印象過度影響自身；其次是尋找那些值得信賴的專業機構，例如有傳媒會在事實核實節目上揭露訊息真偽；最後是不要「以偏概全」，因為即使是經過核實的資訊，也有可能未能完全說明情況，需要多加留意並盡量控制「分享欲」。