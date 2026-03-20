英國肯特郡腦膜炎病例增至27宗　2人死亡

英國英格蘭南部肯特郡（Kent）近日爆發侵襲性腦膜炎球菌疾病（invasive meningococcal disease，簡稱腦膜炎）疫情。英國衛生安全署公布新數據顯示，病例數已升至27宗，其中2人喪生。



天空新聞（Sky News）報道，因疫情擴大，疫苗接種需求大增。肯特大學因「場地容量問題」關閉坎特伯雷校區疫苗接種排隊，超100名學生因排到滿員被拒。

2026年3月18日，英國坎特伯雷肯特郡（Kent）爆發腦膜炎疫情，民眾在肯特大學校園內排隊接種疫苗。（Reuters）

據英國國民保健署（National Health Service，NHS）數據，迄今已注射1600劑疫苗，發放8559劑抗生素。為滿足需求，肯特郡將陸續開設更多疫苗接種中心。

此外，約40位國會議員聯名致信衛生大臣，敦促推動腦膜炎疫苗補足接種計劃。

目前，注射MenB（B型腦膜炎雙球菌）疫苗是主要預防方式。自2015年以來，英國僅為嬰兒接種，許多年齡層未獲保護。此次肯特郡爆發疫情凸顯各年齡群體緊急接種需求。