美財政部考慮解除伊朗海上原油制裁　擬釋出1.4億桶緩解油價

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月19日表示，美國可能於近日解除對困於海上油輪的伊朗原油的制裁，以緩解因霍爾木茲海峽關閉而飆升的油價。此舉預計可釋出約1.4億桶原油進入全球市場。



貝森特稱，釋出這些受制裁的伊朗原油可在未來10至14天內幫助壓低油價。一位知情人士透露，若特朗普政府放寬對伊朗原油制裁，可能參考對俄油的做法，發布有時效性的豁免許可。

資料照片：2026年3月16日，美國財政部長貝森特在法國巴黎與中國代表團舉行兩天會晤後，向媒體發表演說。（Reuters）

貝森特強調，美國將採取其他行動增加石油供應，包括在七國工業集團（G7）上週協同釋出4億桶儲備基礎上，單方面從戰略石油儲備（SPR）釋出更多原油。他稱此舉是「供應實物市場」而非干預金融市場，以彌補霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）關閉造成的每日1000萬至1400萬桶供應缺口。

2026年3月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見日本首相高市早苗。（Reuters）

同日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讚揚日本首相高市早苗在應對伊朗問題上「真正挺身而出」。日本已表示將採取措施穩定能源市場，並參與確保霍爾木茲海峽船舶安全通行的「適當措施」。

貝森特指出，因已停止向亞洲其他國家出口航空燃油等產品，中國已成為精煉石油產品的「不可靠」供應國。

對於有關報道，中國外交部發言人林劍20日表示，中方一貫反對非法的單邊制裁，並對當前的中東局勢持續緊張深感擔憂，各方應當立即停止軍事行動，避免局勢進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。能源安全對世界的經濟至關重要，各方都有責任確保能源的供應穩定暢通。