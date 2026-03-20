希臘撤僑專機暖心　數十隻貓狗隨主人平安返國

希臘3月18日為受中東戰亂影響、需攜帶寵物的希臘公民設置專屬撤僑航班，數十隻貓狗隨主人搭乘航班抵達雅典。



這趟由希臘政府組織、愛琴海航空執飛的客機，從阿聯酋阿布扎比啟程，搭載101名乘客與45隻寵物順利抵雅典機場。小狗們從專用運輸箱中走出時場面溫馨，不少民眾為這幕動物與主人團聚的畫面動容。

2026年3月18日，希臘為受中東戰亂影響、需攜帶寵物的希臘公民設置專屬撤僑航班，數十隻貓狗隨主人搭乘航班抵達雅典。（Ｘ@nypost）

希臘內政部伴侶動物保護特別秘書克里薩基斯（Nikos Chrysakis）表示：「我們的寵物不是行李，牠們是我們家庭的一部分。」並稱內政部和外交部通力合作數日，「才得以取得如此好的結果，讓動物和人們安全回家。」

民眾庫庫洛馬蒂（Danai Koukoulomati）受訪時表示，絕不會丟下自己的貓咪「泰拳」（Muay Thai）。她坦言，此前無論是客艙還是貨艙，都找不到任何允許攜帶寵物的航班，帶寵物離開當地極其困難，而這趟專機最終解決了她的難題。