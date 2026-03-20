美國司法部聯合德國、加拿大摧毀殭屍網絡　逾300萬設備受感染

美國司法部3月19日宣布與德國、加拿大聯手執行一項國際行動，成功摧毀四個大型殭屍網絡（botnets）所使用的基礎設施。



這些惡意網絡在全球感染超過300萬台設備，並對包括美國國防部網站在內的目標發動數十萬次分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。據司法部聲明，受感染設備多屬物聯網（IoT）產品，如網絡攝影機、數位錄影機及Wi-Fi路由器。攻擊者曾向部分受害者勒索付款。

資料圖片：這張插圖創作於2025年2月11日，圖中可見亞馬遜標誌。（Reuters）

美國國防部調查局探員主管德切利斯（Kenneth DeChellis）表示：「今天對四個強大的殭屍網絡的破壞凸顯了我們致力於消除國防部及其作戰人員面臨的新興網路威脅的決心。」

行動獲近20家主要科技公司協助，包括亞馬遜雲科技（Amazon Web Services）、谷歌（Google）、PayPal及諾基亞（Nokia）等。歐盟執法機構歐洲刑警組織（Europol）旗下專打DDoS網絡犯罪的PowerOff小組亦參與其中，該小組自2017年持續運作。此行動顯著削弱了全球DDoS攻擊的基礎能力。