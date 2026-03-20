高市早苗會晤特朗普　「跪美外交」政策正將日本推向危險的深淵？

當地時間3月18日，日本首相高市早苗抵達美國華盛頓，開啟就任後首次訪美，並計劃與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。對於高市此訪，外界認為美國極可能要求日本向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）派出艦船。



與此同時，高市內閣為配合訪美行程而在國會強行推動2026年度預算審議，導致朝野對立激化、國會陷入混亂。高市政府對美「一邊倒」的外交姿態，也引發了日本政界及輿論的強烈擔憂。內外夾擊之下，高市或許想得美，但現實很骨感，通過此次訪美，她能實現其所謂「以外交突破穩住國內政局」的計劃嗎？

看看近期美日相關消息及相片：

+ 7

會談涵蓋多個議題 經貿問題分歧難彌

關於此次日美首腦會談的議程，涵蓋多個議題。

日本廣播協會（NHK）報道指出，高市計劃在會談中再次與美方確認強化「日美同盟」，並尋求雙方在經濟、安全保障等領域的聯動。特別是基於日美協議的對美投資等經濟合作，將是雙方討論的重點之一。

NHK進一步引述高市在日本國會的表態稱，她希望就「日益嚴峻的國際局勢」向美方傳達日本的立場，並與美方進行深入討論。

儘管議程看似宏大，但《日本經濟新聞》透露，高市將帶經濟產業相赤澤亮正一道訪美，顯示出對經貿議題的重視。

分析指出，雙方在經貿問題上分歧難彌，國際局勢日趨複雜，僅憑同盟口號，似乎已難以掩蓋日本面臨的真正難題。

延伸閱讀：受中國遊客暴跌及稀土進口限制雙重打擊 日本企業：眼前一片漆黑

+ 15

特朗普若施壓派軍艦 高市「不會拒絕」？

「風暴眼」集中在如何對待伊朗的問題上。

韓國《中央日報》分析認為，隨着會談臨近，高市將為特朗普準備何種「禮物」，成為焦點。

具體的施壓方向直指日本自衛隊的派遣。特朗普日前向高市「喊話」，希望日本向霍爾木茲海峽派遣艦船，參與護航任務。而高市在16日的表態也相當「曖昧」，她表示，基於日本《自衛隊法》的海上警備行動，向中東派遣軍艦「法律上存在困難」。

日本《朝日新聞》報道稱，高市還表示：「作為日本，在獨自的法律框架內能做什麼，我本人也在發出各種指示的同時持續進行研究。」明確表示「正在整理依據法律、（霍爾木茲海峽）正在發生的事情、日本能做的事和不能做的事」。

報道據此分析認為，日本政府已開始研究在憲法和現行法律框架內派遣自衛隊的可能性。

日本《讀賣新聞》消息進一步指出，若特朗普要求「看得見的支援」，高市將面臨艱難抉擇。

高市對美姿態遭猛批 朝野質疑「對美一邊倒」政策

面對美國的潛在壓力，日本朝野顧慮重重。自民黨政調會長小林鷹之15日表示，對於向中東派遣日本自衛隊護衛艦船一事，應「慎重判斷」。

延伸閱讀：內地AI惡搞片「超人痛毆高市早苗」引日本網民轟 版權商出手檢舉

+ 6

在野黨方面反應更為激烈。

中道改革聯合政調會長岡本三成直言，即使特朗普在首腦會談中提出要求，高市「也不應輕易同意」；日本共產黨政策委員長山添拓則強調，絕不能允許自衛隊協助違反國際法的攻擊行動；令和新選組副幹事長高井崇志更是直接要求「改變對美一邊倒的外交」。

日本外交記者手島龍一在《post seven》撰文批評高市在國會中迴避對美以攻擊進行批評，並警示稱，若高市在訪美中全盤支持美國，日本油輪恐成襲擊目標。

不僅如此，高市針對伊朗局勢的模糊態度，也在國會遭到了猛烈抨擊。日本共產黨委員長田村智子痛批高市「從一開始就沒打算批評美國，只能說這是『日美同盟絕對優先』的思維作祟」；日本社民黨黨首福島瑞穗在會見伊朗駐日大使時也明確表示，「日本政府未能批評美國和以色列的行為，令人遺憾」。

這種對美追隨政策在日本國內引發了激烈的反對聲浪，並與其國內政治亂象產生共振。

除了外交政策，高市為配合訪美行程在日本國內強行推動預算審議，引發極大爭議。本次預算案總額突破122萬億日元（約6萬億港元），其中防衛預算首次超過9萬億日元（約4452億港元），雙雙創下歷史新高。然而，如此龐大的預算在眾議院的審議時間被壓縮至僅59小時，被日媒稱作「本世紀以來最短」。

日本《每日新聞》社論批評稱，圍繞預算的關鍵政策交鋒和財政來源說明「討論匱乏」，國會審議「流於形式」。在野黨更是猛烈抨擊，中道改革聯合代表小川淳也斥之為高市「傲慢的表現」，國民民主黨代表玉木雄一郎稱過程「存在極大問題」，日本共產黨委員長田村智子直指這是「強權政治」。民眾也在首相官邸前多次抗議，指責預算表決是在「人為縮短期限的情況下被強行決定下來的」。

分析稱這種做法，也動搖了其執政根基。據日本《東洋經濟》報道，為了在訪美前通過預算案，高市不惜賭上個人顏面，推動執政黨在眾議院「強行突破」。

這引發了在野黨的強烈反彈，導致參議院審議前景不明，不僅國民民主黨轉投反對陣營，甚至自民黨內也出現了不滿的聲音。有國會對策幹部抱怨稱，「如果首相不那麼在意面子，本來可以順利在16日通過，參院審議也能順利推進」。

分析指出，高市此次訪美，表面意在強化日美同盟，實則是在國內預算爛尾的背景下，冒着將日本綁上美國戰車的風險，去迎合特朗普的「美國優先」。從日本在野黨、輿論界到執政黨內部的謹慎聲音，均發出警示：這條放棄戰略自主、盲目追隨美國的外交路線，正將日本推向危險的深淵。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

