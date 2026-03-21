古巴外交副部長：該國政治體制與總統任期均不在與美國談判範圍內

古巴外交部副部長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）3月20日（周五）表示，古巴的政治體制和總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）的任期均不在與美國的談判範圍內。



路透社報道，德科西奧在新聞發布會上表示，「我可以明確地確認，古巴的政治體制是不容協商的。當然，古巴總統和任何官員的職位也不在與美國的談判範圍內。」

古巴一週前承認，該國迫於美國總統特朗普（Donald Trump）施壓已與美政府展開談判，以結束能源封鎖，避免陷入更深的經濟危機。

2023年7月17日，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）出席在比利時舉行的歐盟-拉美和加勒比國家共同體（拉共體）峰會。（Getty Images）

總統迪亞斯卡內爾當時指出，古巴表示有意在「基於平等和尊重兩國政治制度，以及我國政府的主權和自決」的基礎上與美國進行談判，他稱談判處於初期階段，其中一個目標是確定雙方是否有意達成協議。不過迪亞斯卡內爾未指明是何種協議。