美軍司令赴國會作證：未準備入侵或接管古巴

美國南方司令部司令多諾萬（Francis Donovan）將軍周四（3月19日）在參議院聽證會上明確表示，美軍「並未為入侵古巴做準備，亦未積極策劃軍事接管該島」。



多諾萬強調，美軍當前任務集中於保衛駐哈瓦那大使館、關塔那摩灣海軍基地安全，以及協助應對可能的移民危機，而非軍事佔領。

他坦言關塔那摩灣因颶風損毀嚴重，僅剩一個正常運作碼頭和一個加油碼頭，該基地是加勒比海地區任何行動的關鍵點，需新投資以維持區域行動能力。他同時表示，若古巴局勢惡化威脅美方人員安全，美軍將介入保護。

圖為2023年6月29日，美國在古巴的關塔那摩灣海軍基地。（Getty Images）

多諾萬此番表態正值特朗普政府加強在南美洲軍事存在之際。除了加大對古巴施壓，美國近期亦在區內展開多項行動，包括打擊涉嫌販毒船隻造成至少157人死亡，以及在厄瓜多爾開展聯合禁毒行動。

2026年2月18日，美國南方司令部司令多諾萬（Francis Donovan，左）、美國駐委內瑞拉臨時代辦多古（Laura Dogu，中）與五角大廈高級官員胡米爾（Joseph Humire）在委內瑞拉加拉加斯合影。（Reuters）

特朗普早前曾威脅「以某種形式奪取古巴」，並禁停委內瑞拉對古巴石油運輸，導致古巴電力崩潰、經濟癱瘓。

然而，多諾萬指出，美軍未進行任何涉及「奪取、佔領或控制古巴」的軍事演習，且「不知其他指揮部有此類行動」。

目前，古巴與美國正就改善關係展開談判，但雙方逾60年對立背景下，未來走向仍存不確定性。