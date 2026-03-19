古巴全國大停電近3日終恢復　美國石油封鎖加劇危機遠未結束

綜合美媒和半島電視台報道，截至3月19日，古巴自17日發生的新一輪全國性大停電已持續近3日。首都哈瓦那部份地區電力緩慢恢復，但該國大部份地區仍處於一片漆黑之中。這是自1月美國對古巴實施全面石油封鎖以來，該國遭遇的最嚴重停電事件。古巴國家電網的再次崩潰，導致全國1100萬人口陷入黑暗。



過去幾天，醫院數萬名患者由於缺電無法進行手術。哈瓦那一些街道垃圾堆積成山，垃圾車缺乏燃料無法運作。公共交通減少班次，導致車站排起長長人龍。缺水問題同樣嚴峻，當局正尋求安裝太陽能電池板減少對電網依賴。

鑑於美國對古巴實施石油封鎖已近三個月，這無疑加劇了古巴的能源危機，如今幾乎古巴社會的各個層面都感受到了壓力。

古巴當局表示，正試圖透過提高國內產量來緩解石油短缺問題。上週五，古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）上週表示政府正在尋求解決方案，但承認任務並不簡單。

2026年3月17日，在古巴首都哈瓦那，麵包小販們正在交談。古巴全國大停電已持續近3日。（Reuters）

民間抗議湧現

這場危機已引發罕見公眾抗議。3月7日，哈瓦那居民走上街頭敲打鍋碗瓢盆表達不滿。隨後有學生在哈瓦那大學和平抗議，稱停電使他們無法繼續學業。上週六莫龍市爆發抗議，示威者破壞當地共產黨總部，5人被捕。

與美談判進行中

卡內爾上週首次承認政府正與美國進行談判。周一，古巴宣布允許海外古巴國民投資古巴企業，放寬外資入市。然而美國並未放鬆施壓。國務卿魯比奧（Marco Rubio）周二（17日）直言古巴需要「新的領導人」，稱其經濟運作不佳。

美方還在外交上孤立古巴，多個南美國家計劃與古巴終止醫療合作，哥斯達黎加近日關閉駐古巴使館。

有分析指，哈瓦那的電力供應正在緩慢恢復，但古巴與美國之間更深層的關係危機是根深蒂固的長期問題。美國絲毫沒有放鬆對古巴施壓的跡象，施壓似乎還在加劇。