美國與亞太盟友擬加強合作　推動生產無人機及導彈

由美國主導的「印太工業韌性夥伴關係」同意與日本啟動一項新的導彈摩打生產項目，推進在亞洲的無人機合作，同時探討在菲律賓建立一條新的彈藥生產線。



印太工業韌性夥伴關係（簡稱PIPIR）是一個致力於提升亞太地區的武器和國防制造能力的國家組織聯盟。美國於2024年5月成立PIPIR，旨在降低供應鏈風險，並幫助盟友在更靠近需求地的地方生產和維護軍事裝備。

路透社報道，美國防部五角大樓周五（3月20日）發表一份聯合聲明說，PIPIR於18日的線上會議同意啟動一項由日本牽頭、生產固體火箭摩打的新計劃。固體火箭摩打是許多制導武器使用的推進系統。

這項舉措被視為提升美國以外地區關鍵武器部件產能的一種方式。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對伊朗的「史詩怒火」軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

在無人機方面，PIPIR成員同意採取一系列措施，為區內小型軍用無人機制定通用標準和共享供應鏈，包括研發為無人機提供動力的電池和小型電機；並探討共同研發用於各種軍事用途的無人機。

在彈藥方面，PIPIR成員國將探討在菲律賓設立一個裝填、組裝、包裝30毫米炮彈的新設施，這種彈藥被軍用飛機和地面車輛所廣泛使用。

美國中央司令部官員證實，在2月28日美國及以色列對伊朗發動的空襲中，美軍首次在實戰中使用了「盧卡斯」（LUCAS）新型遠程自殺式無人機。

聯合聲明也說，PIPIR在18日的線上會議上迎來兩個新成員——泰國和英國——PIPIR成員總數至此達到16個，這些國家分佈於印太地區和歐洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

