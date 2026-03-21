英國允美國用中東基地　美媒：伊朗向迪戈加西亞美英基地發射導彈

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第22日之際，英國已同意允許美國使用其位於中東的基地，向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗目標發動攻擊。據《華爾街日報》報道，伊朗向位於印度洋中部的迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base）發射兩枚中程彈道導彈，惟並未命中基地。



英國廣播公司（BBC）3月20日（周五）報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）早前僅允許美軍使用這些基地進行防禦行動，以防止伊朗發射導彈危及英國利益或生命安全。

唐寧街首相府表示，內閣大臣已批准擴大目標範圍，以協助保護霍爾木茲海峽上航行的船隻，此舉仍基於「集體自衛」原則。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示，英國「本應採取更迅速的行動」，而伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則聲稱施紀賢的舉動「將英國民眾的生命置於危險之中」。

英國政府強調，不會直接參與空襲的原則不變，首相府指：「英國應對衝突的原則仍然不變」。

2026年2月20日，圖為迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base）的資訊圖表。（Getty）

據《華爾街日報》同日報道，伊朗向迪戈加西亞島美英聯合軍事基地發射的兩枚導彈均未擊中目標基地，但這是開戰以來，伊朗首次實際使用中程彈道導彈。

據兩位知情人士透露，其中一枚導彈在飛行途中發生故障，另一枚導彈則被美國軍艦發射的SM-3攔截彈攔截。一位官員表示，目前尚無法確定是否成功攔截。

伊朗以離本國約4000公里的迪戈加西亞島為目標，顯示其導彈射程可能比德黑蘭過往承認的更遠。伊朗外長阿拉格齊2月曾表示，伊朗有意將導彈射程限制在2,000公里以內。

2026年3月21日，迪戈加西亞島位於英屬印度洋領地的一個偏遠島嶼上，是美國重要的戰略基地，駐紮着轟炸機、核潛艇和導彈驅逐艦。（網絡圖片）

迪戈加西亞島位於英屬印度洋領地的一個偏遠島嶼上，是美國重要的戰略基地，駐紮着轟炸機、核潛艇和導彈驅逐艦。