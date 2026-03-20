伊朗戰爭新階段：從斬首高層到爭奪海灣　四條戰線主導中東變天？

從2月28日美國以色列發動空襲起，伊朗戰火就沿「抵抗軸心」（Axis of Resistance）燒向海灣，並且衍生四方戰場的複雜交纏。

首先是作為戰爭驅動核心的以色列。顯然，為了徹底根除伊朗威脅、切斷「抵抗軸心」包圍，以色列再度上演過去2年的多線作戰：既對伊朗展開轟炸，也對黎巴嫩發動地面入侵。雖說目前來看，顛覆伊朗政權的目的沒有達成、美國也出現「TACO」呼聲，以色列的戰意卻沒有一絲衰退：3月17日，以方宣布成功斬首伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）等軍政高層，並稱可能無限期佔領黎巴嫩領土，直到真主黨威脅徹底清除。

再來是動態曖昧的海灣阿拉伯國家。整體來看，海灣當然是戰爭外溢的直接受害者，包括霍爾木茲海峽受阻影響能源出口、導彈與無人機攻勢重創商業前景、戰雲籠罩衝擊產業轉型進程，基本上只要戰爭持續，海灣經濟就只能被反覆放血。可是即便如此，各國也至今都沒有形成斡旋勢力，關鍵原因似乎在於：海灣各國的戰爭耐受度、針對伊朗的戰略考量各有不同，並也因此無法針對戰爭進行有效調停。例如阿曼雖然有意斡旋，沙特卻希望削弱伊朗威脅。說到底，終究是煞車皮輸給踩油門。

接著是有意掙脫泥淖、迅速求勝的美國。顯然，華盛頓的戰爭節奏在成功斬首哈梅內伊（Ali Khamenei）、卻沒有觸發伊朗變天後受挫，並也開始了相互甩鍋、自欺欺人的政治漩渦。前者例如魯比奧（Marco Rubio）脫口「美國開戰是為了以色列」，後者則有特朗普（Donald Trump）層出不窮的神奇發言，包括一日多變的開戰理由、長短不一的戰爭時程、始終模糊的海峽實況，以及威脅盟友護航受挫後宣稱「美國不需要幫忙」。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

不過排除各種政治混亂，美國的軍事投入其實持續上升，包括當前越發明顯的地面作戰傾向，以及不斷擴大的空襲範圍與目標。但這背後原因，或許不是美國真的準備長期作戰，而是特朗普希望能在期中選舉前速戰速決、卻又缺乏合理的TACO台階，所以必須孤注一擲打出明顯戰果，不論是控制霍爾木茲海峽、佔領哈爾克島（Kharg Island），又或是深入伊朗奪取濃縮鈾。

最後是設法在猛烈戰火下求生的伊朗。平心而論，即便伊朗的馬賽克防禦（Mosaic Defense）有用、不對稱戰術也奏效，所以開戰至今不僅沒有走向政權垮台，還能成功扼守霍爾木茲海峽、對美國形成政治與經濟牽制，卻也終究不是毫髮無傷、不痛不癢，尤其是在制裁沉重的背景下。

正因如此，伊朗其實曾經提出各種談判條件，其中多數來自外交系統，核心也不外乎兩點：美國以色列立刻停止攻擊、支付戰爭賠償，其實也就是希望止戰休養，而這顯然有別於革命衛隊（IRGC）的強硬立場，卻又必然被戰爭的砲響蓋過。畢竟，在以色列不肯停戰、海灣立場曖昧、美國需要戰果的背景下，談判並不完全掌握在伊朗手中，因此消耗戰還是短期之內的既定趨勢，如今更因以色列轟炸伊朗天然氣田，導致德黑蘭將報復目標鎖定海灣能源設施，開始了新一輪升級。

顯然，當下中東戰火看上去是一場混戰，其實核心還是四方戰線的各自碰撞：從以色列、海灣國家、美國到伊朗，四方雖然籌碼不同，卻都正用自身戰略形塑衝突，乃至牽引未來的中東格局。

2026年3月2日，在美以與伊朗的衝突背景下，卡達能源公司位於卡達拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

以色列：用消耗戰削弱與孤立伊朗

而其中最想改寫現狀的，當然就是驅動戰爭的以色列。

毫無疑問，以色列這次行動戰果豐碩，也完成擊殺伊朗最高領袖的「願望清單」。可是跨越紅線的後果，並沒有促成內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）高呼的「伊朗大起義」，而是讓以色列繼2025年6月「十二日戰爭」後，再度迎來真實且猛烈的伊朗威脅：導彈與無人機襲擊持續造成傷亡，直接與間接的經濟損失反覆疊加。

不過即便如此，以色列也沒有停止空中與地面攻勢，反而是更加猛烈推進，例如持續斬首拉里賈尼等軍政高層、大量打擊伊朗能源設施，包括南帕斯（South Pars）氣田。而這背後，顯然就與特拉維夫的開戰邏輯環環相扣。

首先，以色列其實與美國面臨同樣難題：要比消耗戰，自己或許無法真正戰勝伊朗。因此為了避免戰略泥淖，以色列從一開始就選擇「操作槓桿」，也就是用空襲大規模清除伊朗軍政高層，來迫使1979年以降的反美反以政權原地崩解。隨後，只要廢墟之上誕生親美親以的新政權，自然也就沒有「抵抗軸心」、核計畫、導彈計畫等威脅，新政權甚至可能與以色列結盟建交。基本上，這也應該是特拉維夫最理想的結局版本。

不過顯而易見，這個操作並沒有成功，因為伊朗政權不僅沒有垮台，還在革命衛隊強勢主導下，扶持了哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。這就導致以色列開始在戰略上「退而求其次」：既然伊朗沒有誕生合作政權的跡象，就必須盡可能擴大戰爭規模、拉長戰爭時程，用消耗戰來來形塑有利以色列的戰後格局。

2026年3月7日，一名示威者手持美國和以色列國旗參加示威活動。（GettyImages）

首先，以色列開始大量摧毀伊朗民生基礎，包括銀行、學校、醫院、能源設施、甚至歷史古蹟。這種看似盲目的狂轟亂炸，其實直接鎖定「一擊未成」的戰後情境：要最大程度加劇戰後伊朗的財政負擔，阻止德黑蘭持續挹注「抵抗軸心」、發展導彈計畫與核計畫，同時催化下一場全國示威的提早到來，加劇伊朗政權內部動盪。

再來，大規模轟炸伊朗、持續斬首高層必然觸發的，就是革命衛隊對於海灣國家的持續掃射；而如果這種現象因為戰爭拉長反覆出現，伊朗與海灣的關係也就必然惡化。最終，只要海灣重回「伊朗威脅論」高漲的對峙情境，以色列也就不再需要「孤軍奮戰」，甚至能夠與海灣阿拉伯國家共同圍堵伊朗。

換句話說，以色列當前做法其實與伊朗如出一轍，也就是將海灣國家拖入戰爭泥淖，只不過後者更多是想迫使美以停止攻勢，前者則是想要形塑新的地緣格局，讓整個海灣成為自身地緣屏障。

因此，如果從顛覆政權的視角出發，當前以色列轟炸的邊際效益其實已經下降，因為伊朗政府短期看不到垮台跡象；但如果聚焦戰後格局的形塑，以色列的當下瘋狂其實也不是毫無算計。

一來，轟炸本身或許無法促成伊朗戰略轉向，卻有機會加劇長期視角下的內部動盪，而一個四分五裂、混亂不安的伊朗，恐怕也就無力向海外投射力量；二來，海灣各國原本有意推動產業轉型、布局AI博弈，卻都因為這場戰爭嚴重受挫，未來也恐怕要在應付威脅中疲於奔命，無法再與伊朗和諧如初。

如此一來，以色列就可能得到新的外部戰略環境：一個近20年最衰弱的伊朗，正被沙特等海灣阿拉伯國家牽制，自己也因此能夠高枕無憂。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

海灣國家：沙特與伊朗的博弈回潮

當然，以色列的「破壞性創新」要落地，首要關鍵就是海灣的戰略選擇。而從當下發展來看，一切似乎正朝符合以色列利益的方向前進。

回顧海灣的戰爭情境。基本上除了沙特另有削弱伊朗的考量、所以事前同樣遊說美國動武外，阿聯酋、科威特、巴林、卡塔爾、阿曼其實都不樂見戰爭爆發，卻無一例外成為被掃射對象。這就暴露海灣各國的最大恐懼：在推動產業轉型、美國持續撤出中東的雙重背景下，「處理伊朗威脅」刻不容緩，但不論是仰賴美國安全保障、又或設法與伊朗「交朋友」，其實都無法確保海灣免於戰火，沙特的「暗中背刺」更是導致各國噩夢降臨。

可是即便如此，海灣也沒有形成明顯的斡旋勢力，原因也就如前所述：各國的戰爭立場各有不同，且作為海灣阿拉伯國家領袖的沙特尤其關鍵。

表面來看，海灣六國同為平等的主權國家；但實際上，沙特因為能源收入、國家體量、部落秩序的領導優勢，所以長年以海灣戰略的主導者自居，並與其他五國形成程度不等的宰制關係。

其中，歲月靜好、不爭不搶的科威特與阿曼，基本不會抗拒沙特的戰略主導；而作為沙特附庸的巴林，也同樣在各領域對利雅得馬首是瞻，包括在「阿拉伯之春」引爆內部動盪時，一度請求沙特介入平亂。整體來看，前述三國即便不希望當前戰爭持續，卻也不會公然違逆沙特意志。

2026年3月3日，卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan），圖為卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Getty）

卡塔爾與阿聯酋則相對微妙：兩國都不希望伊朗打擊自己，沙特卻恐怕見獵心喜。

首先，沙特始終介懷卡塔爾與伊朗的特殊關係。過去海灣盛行「伊朗威脅論」時，卡塔爾就曾因「挾外援以自重」，也就是長期與土耳其、伊朗眉來眼去，以及容許哈馬斯、穆兄會在當地活動，而在2017年遭受沙特主導的「斷交風暴」懲罰。即便兩國後續已在2021年復交，卡塔爾的「不服管教」卻沒有任何改變，反而是更加升級與伊朗的政經互動，包括共同開發這次被轟炸的南帕爾斯氣田，並在2023年後的加沙戰爭發揮斡旋作用，搶盡沙特風頭。

至於阿聯酋，其原本與巴林同為沙特附庸，所以曾在2017年共同參與對卡塔爾的外交圍剿，也在2020年同時與以色列建交，來為後續的沙特以色列建交「試水溫」。可是隨著情勢變化，沙特與阿聯酋的博弈也在近年浮上檯面：面向也門戰場，雙方的代理武裝開始交火；聚焦經濟轉型進程，沙特的「2030願景」又明顯與阿聯酋的產業布局形成競爭關係。

2026年3月16日，阿聯酋杜拜，杜拜當局稱一架無人機擊中了杜拜國際機場附近的一個燃料箱，現場升起的濃煙。（Reuters）

因此，當這次伊朗針對海灣猛烈報復，尤其阿聯酋還因經濟樞紐價值而承受最多襲擊，卡塔爾的天然氣命脈甚至被伊朗重點打擊，這些看在沙特眼中，或許都不是全然負面的發展。一來，沙特始終認為，卡塔爾與伊朗的特殊關係是對自身權威的挑戰，如今雙方交惡也就意味卡塔爾的「靠山」衰微；二來，沙特不論是在AI與半導體布局，又或是在產業轉型進程上都落後阿聯酋，如今伊朗報復對於阿聯酋樞紐地位的摧毀，無疑是「給利雅得的意外驚喜」。

至於沙特為何始終介懷伊朗威脅，不僅事前私下遊說美國攻打、開戰後更是寧可挨打而不斡旋，關鍵或許就在王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的政治經歷：2015年，年僅30歲的王儲接任沙特國防大臣時，伊朗的「抵抗軸心」已經擴張到也門，因此王儲上任後第一要務，就是發兵也門、打擊伊朗支持的胡塞武裝。顯然，與成長於以阿衝突的前人不同，王儲崛起於「伊朗威脅論」盛行的時空，並且親身體會「抵抗軸心」包圍逼近，伊朗也因此成為王儲認知中，比起以色列更加直接、且嚴重的安全威脅。

當然，伊朗也不是對於沙特心結一無所知。從攻擊時程來看，伊朗首要的報復焦點其實是阿聯酋，一直要到3月2日擴大規模後，才開始對沙特展開攻擊，不過規模依舊小於針對阿聯酋、科威特、巴林、卡塔爾。而這背後關鍵或許就在於，伊朗也研判沙特是海灣六國之中，對自己敵意最深、且最可能採取軍事報復的國家，所以不願真的玩火擴大戰線。換句話說，2023年的表面復交其實沒有真正弭平雙方的戰略猜忌，沙特如此，伊朗亦然。

因此，海灣當然是戰爭外溢的受害者，但只要作為區域秩序主導者的沙特無意積極介入，甚至還想借美國以色列之手削弱伊朗，同時打擊卡塔爾氣焰、侵蝕阿聯酋能量，好鞏固自己在區域的主導地位，為此不惜付出產業轉型延遲、能源收入下降的代價，那麼海灣整體也就很難多做什麼。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

美國：三種終局輪流切換

顯然，由於海灣的政治生態複雜，以色列削弱並孤立伊朗的盤算不是沒有實現空間。不過內塔尼亞胡之所以能夠驅動戰爭，關鍵還是掌握了美國這塊拼圖。

一來，當伊朗全面攻擊美國在海灣的軍事、外交資產，後者也就形同是在替以色列分散砲火，而美國資產又大多位於海灣國家，這就能在孤立伊朗上發揮作用；二來，美國入場還是能夠扮演一定程度的「紅線」，能對伊朗報復產生嚇阻效果，如此一來戰爭成本就能長期維持在相對可控的範圍內，以色列也能持續延長衝突。

當然，美國之所以開戰也不全是以色列遊說導致，諸如共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等對伊鷹派，其實也在過程當中扮演重要角色。只不過，這場戰爭明顯開始得顧慮重重，因為美國的政治氛圍畢竟不同於以色列。

從以色列的國內反應來看，這次戰爭毫無疑問獲得主流民意支持：不論是以色列民主研究所（IDI）或國家安全研究所（INSS）的開戰後民調，支持這次對伊朗軍師行動的民意都突破80%，內塔尼亞胡甚至傳出準備將年底大選提前到5、6月舉行；但美國不是如此，在MAGA派勢大、期中選舉將近、美國又曾經歷中東泥淖的背景下，華盛頓顯然相當擔憂民意反彈，所以從一開始就選擇用空襲來投機取巧，為的就是如果「一擊未成」，撤出也不需要耗費太多成本。

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

但沒想到伊朗真的兌現恐嚇已久的報復宣言：打擊海灣美軍基地、封鎖霍爾木茲海峽。這就導致美國一心要避免的「伊拉克2.0」雖未成真，似曾相識的戰爭泥淖卻已成形：面對高漲油價、內部質疑，白宮口徑不一風向混亂，特朗普更是一面宣稱大贏特贏，一面威脅盟友入場助陣，甚至為了戰火推遲訪華行程。

這就暴露以色列與美國當前的戰略分歧：以色列全民一心、希望貫徹這場消耗戰，美國卻未必能夠奉陪到底，不論原因是彈藥庫存耗損、戰爭花費驚人、能源風暴升級、政治壓力持續，又或是內部民意分歧。例如根據路透社及益普索（Ipsos）在3月19日公布的最新民調：65%的美國民眾認為特朗普即將對伊朗發動大規模地面戰，但只有7%民眾支持，另有59%的美國民眾反對這場戰爭。

可是即便如此，由於當前美國找不到退場台階，所以即使政治風向一片混亂，軍事的實際動態仍是持續增兵，並且傳出下階段行動可能涉及奪島打通霍爾木茲海峽、佔領哈爾克島，又或是奪取濃縮鈾等地面行動。顯然，當情勢已在「見好就收」與「認賠殺出」間游移，美國的第一反應往往不是唾面自乾，而是為求戰果不斷加碼，不論這是不是原本規劃。

不過如果拉長視角，美國的持續投入還是可能導致理論上的三種終局。

第一是伊朗政權垮台。整體來看，這或許是美國、以色列最理想的戰爭結果，卻無疑需要持續的軍事壓力、情報優勢，以及後續更多的軍事與政治投入。且就當前局面來看，這種情況的發生機率似乎不高。

2026年3月6日，伊朗首都德黑蘭，一名民眾在當日舉行的反以色列、美國集會上，手持已故前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的畫像。（Reuters）

第二是與伊朗達成新版「核協議+」框架，也就是利用持續的軍事施壓，迫使伊朗接受對於核計畫和導彈能力的可核查限制，換取解除制裁、安全保障和經濟重建方案。不過問題在於，當前伊朗幾乎沒有達成前述協議的政治空間，且有鑑於特朗普曾在2018年單邊退出核協議，伊朗也已在近年慣於把濃縮鈾當談判籌碼，雙方其實都有簽署之後不確實履約的可能。

不過也正因如此，情況其實可以換一個角度來看。如果特朗普只是想要一個退場台階，伊朗也出於停戰考量願意配合，那麼美伊雙方其實還是可能以某種協議結束當前戰爭，只是事後雙方都不確實履行，卻又都能對內宣稱取得勝利。基本上，這也就像2025年6月的「十二日戰爭」終局，美國宣稱摧毀伊朗核能力，但這實際上這只是冷卻戰爭的手段，而非真實戰果。

第三種就是曠日持久的僵局，也就是美伊雙方都無法實現各自目標，卻又不想戰爭持續升級，於是選擇主動或被動各退一步，例如海峽最終以某種臨時安排重新開放，但伊朗的核問題、導彈計畫、「抵抗軸心」就繼續懸而未決，軍事行動烈度則顯著下降。基本上，這種結果或許無法讓雙方都滿意，卻恐怕是相對有可能的發展。

不過如前所述，由於美國當前的戰爭節奏相當混亂，因此也很難確定華盛頓究竟是朝哪個終局前進；此外，以色列的轟炸、海灣的動態、伊朗的報復、油價的漲跌，甚至盟友的反應，其實都會影響美國決策。因此應該這麼說，華盛頓的當前思路就是在三種終局間輪流切換的機會主義，極度仰賴既有情境變化，而非已經形成固定戰略。

2026年3月18日，美國國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）出席參議院情報委員會聽證會，她在提交的證詞中提到「午夜鐵錘行動」已徹底摧毀伊朗的核濃縮計劃。（Reuters）

伊朗：一切取決於機率

最後是面臨生死存亡、但籌碼有限的的伊朗。

基本上從2023年「阿克薩洪水行動」爆發起，伊朗就被戰爭陰影一路尾隨。表面來看，伊朗當前採用「抵抗軸心」的不對稱消耗戰，能夠有效拖延美國與以色列的軍事進逼；但實際上，這種發展本身就是對於「前沿防禦」的最大逆反：「抵抗軸心」應該充當伊朗的戰略縱深，而不是挾帶母體捲入戰爭。

回顧這個戰略起點，當時伊朗之所以規劃「抵抗軸心」，除了剛接班的哈梅內伊必須仰賴革命衛隊建立權威，也是因為伊朗經歷兩伊戰爭摧殘，所以決定在中東的失敗國家地塊建立「前沿防禦」，來為伊朗吸收可能波及自身的威脅：除了最早的黎巴嫩真主黨，還包括在2003年的伊拉克戰爭培植什葉派民兵、在敘利亞內戰扶持阿薩德（Bashar al-Assad）政權、在也門戰場支持胡塞武裝，以及在加沙支持哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）。

但從後續發展來看，隨著伊朗不斷擴張，這些緩衝區也明顯成為進攻跳板，並且觸發伊朗與宿敵的「你死我活」情境：正因胡塞武裝對於沙特邊境、煉油設施造成威脅，所以才有2015年的沙特發兵也門，以及這次對於美國的開戰遊說；正如策動2023年「阿克薩洪水行動」的真實後果，就是導致伊朗賠上「抵抗軸心」的曾經版圖，並在兩伊戰爭40年後再被戰火焚身。畢竟沙特或許只能用復交虛與委蛇，以色列卻是有能力將美國綁上戰車。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

可是聚焦當下困境，面臨生死存亡的伊朗也已經沒有太多選擇，而是只能將這種「以鄰為壑」的邏輯進行到底，因為在以色列主導戰爭節奏、海灣作壁上觀、美國持續加碼的背景下，外交談判暫時「此路不通」；而最高領袖被斬首的難堪發展，更是導致革命衛隊聲量空前巨大，甚至能夠介入最高領袖遴選，強力主導資歷不足的穆傑塔巴接班，並且持續推進伊朗的對外報復。

當然，伊朗不是不知道掃射海灣、干擾霍爾木茲海峽的可能負面後果，包括這或許會正中以色列下懷，為伊朗帶來更加不友善的戰後環境；甚至可能逼出多國軍事介入，例如共同發兵打通霍爾木茲海峽。

因此，伊朗外交系統也持續在為革命衛隊的強硬進行緩衝，包括始終不放棄談判停戰，並也持續向海灣解釋伊朗對於各國並沒有敵意，同時暗示攻擊都是革命衛隊「自作主張」。此外，當前的霍爾木茲海峽其實也沒有徹底堵死：：除了還有船隻願意冒險外，部分船隻似乎能通過與伊朗的事前協商，而獲得靠近伊朗沿岸的安全「特批航道」。這顯然也是伊朗保留餘地的有意為之。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

不過，前述操作的緩衝效果還是相當有限，因為作為戰爭驅動方的以色列顯然希望衝突升級、而非談判收場；且對當前伊朗來說，這場博弈已從原本的地緣圍堵上升到維繫政權生存，自己如果不展現敢於冒險的姿態，包括封鎖海峽、轟炸海灣能源設施，甚至進行先發制人，恐怕就無法確保生存。

歸根結柢，這不只是伊朗對於美國、以色列的消耗戰，還是一場危險的軍事走鋼索：伊朗必須盡可能表現得「不怕升級」，來避免自己難以承受的「終極升級」。

至於這種操作的真實收益，其實很大程度取決於機率：如果伊朗能夠持續控制霍爾木茲海峽，那麼後續的油價上漲、政治壓力就有可能迫使特朗普讓步，導致戰爭烈度在美國淡出下趨緩；但如果特朗普真的孤注一擲派遣地面部隊，並且成功取得幾場關鍵勝利，包括組成聯軍奪取伊朗手中的「霍爾木茲槓桿」，那麼情況恐怕就會對伊朗相當不利。

當然，一切取決於機率，這點對以色列、海灣國家、美國同樣適用。而從戰爭終局到中東格局，這四方的戰線博弈還將不斷持續，直到形成新的地緣均衡。