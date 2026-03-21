Elon Musk收購前涉發文誤導Twitter股東　法院裁定構成欺詐須賠償

美媒報道，美國加州北區聯邦法院陪審團於當地時間周五（3月21日）裁定，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在2022年收購Twitter（現更名為X）期間，透過發布兩則推文動搖股東信心，誤導投資者拋售股票，構成欺詐，須承擔賠償責任；賠付金額由股票與期權損失構成，高達26億美元（約203億港元）。



據悉，馬斯克於2022年4月同意以每股54.20美元（約423港元）、總價440億美元（約3,432億港元）收購Twitter。同年5月，他開始公開質疑平台上的虛假帳戶（機械人帳戶）數量，接連發布兩則推文：5月13日稱交易「暫時擱置」；5月17日表示在獲得相關消息前交易無法推進。

這些言論引發市場對收購能否完成的質疑，Twitter股價一度跌破33美元（約257港元），較收購價低約40%。部份股東在股價下跌時拋售股票，但馬斯克最終仍以原價完成收購，令這些股東錯失以更高價格賣出的機會。

股東指控馬斯克故意壓低股價，誘使他們拋售股票。陪審團認同馬斯克構成誤導，但駁回了他參與「策劃」欺詐的指控。

馬斯克在Twitter「開玩笑」，一度令粉絲和投資者緊張。（資料圖片，馬斯克Twitter）

據了解，賠償金額按每日每股約3至8美元（約23至63港元）計算，原告律師指相當於約21億美元（約164億港元）的股票損失及5億美元（約39億港元）期權損失。

馬斯克曾作證稱不認為推文會造成「實質」影響，其法律團隊表示將提出上訴。