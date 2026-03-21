英媒：Palantir獲美國防部肯定　AI Maven系統將被納入作戰體系

路透社3月20日報道，美國副國防部長范伯格（Steve Feinberg）在一封致國防部高層的信中表示，Palantir旗下的Maven人工智能系統將正式成為國防部的備案計劃。此舉將確保Palantir的武器瞄準技術將獲得美國軍方的長期使用。



在3月9日致國防部高層和美軍指揮官的信中，范伯格表示，將Palantir的Maven AI系統納入作戰體系，將為作戰人員提供「在所有領域探測、威懾和壓制對手所需的最新工具」。

路透社審閱的一封先前未曾通報的信函顯示，該決定預計將在本財年結束前生效，本財年將於9月結束。

Maven是一個指揮控制軟件平台，用於分析戰場數據並識別目標。它已成為美軍的主要AI作業系統，美軍在過去三週內利用這個系統向伊朗發動數千次定點打擊。

范伯格表示，將Maven指定為正式計畫將簡化其在各軍種的部署，並提供穩定、長期的資金支持。

備忘錄要求在30天內將Maven的監管權從國家地理空間情報局移交給國防部首席數碼人工智能辦公室。信函也指出，未來與Palantir公司的合約將由陸軍負責。

范伯格寫道：「我們必須立即加大投入，重點深化AI在聯合部隊中的應用，並將AI驅動的決策確立為我們戰略的基石。」

報道指，國防部的訂單對Palantir而言是一項重大勝利。該公司已與美國政府簽訂越來越多的合同，其中包括2025年夏天宣布的，與美國陸軍價值高達100億美元（約783億港元）的交易。這些合約使該公司股價在過去一年翻了一番，市值也因此飆升至近3,600億美元（約2.82萬億港元）。

Maven平台能夠快速分析來自衛星、無人機、雷達、偵測器和情報報告的大量數據，並利用AI自動識別潛在威脅或目標，例如敵方軍​​用車輛、建築物和武器庫。

美國防部官員示範如何使用Palantir的Maven AI系統：

在3月初的一場活動活動上，國防部人工智能辦公室負責人史丹利（Cameron Stanley）示範了Maven平台如何用於中東地區的武器目標定位，並展示了Maven平台的熱力圖截圖。

據Palantir上傳到YouTube的影片，史丹利指：「我們剛開始做這個項目的時候，要完成你剛才看到的這些工作，真的需要好幾個小時。」

Palantir開發的AI系統旨在服務國防部的Maven項目。該計劃於2017年啟動，最初是一個無人機影像標註計劃。 2024 年，國防部授予Palantir一份價值高達4.8億美元（約37.6億港元）的合約。同年，Palantir首席科技官Shyam Sankar向眾議院軍事委員會表示，Maven計劃已擁有「數萬」用戶，並敦促國會提供更多資金。2025年5月，國防部將合約上限提高至13億美元（約102億港元）。

2025年8月3日，圖為美國人工智能軍工企業Palantir的標誌。（Reuters）

路透社早前報導稱，Maven系統更廣泛應用的一個潛在障礙是該軟件使用了Anthropic公司開發的Claude AI工具。 Anthropic公司近期被國防部認定為供應鏈風險。