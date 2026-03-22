特朗普：若民主黨人不同意為機場安全提供資金　將向機場部署ICE

美國總統特朗普（Donald Trump）3月21日（周六）在社交平台Truth Social發文威脅稱，如果國會民主黨人不立即同意為機場安全提供資金，他將向美國各大機場部署聯邦移民執法人員。由於國會議員就國土安全部的支出問題爭執不下，導致部分政府機構停擺已持續36天。



路透社報道，特朗普稱，「如果激進左派民主黨人不立即簽署協議，讓我們的國家，特別是我們的機場，再次獲得自由和安全，我將把我們才華橫溢、愛國的移民執法局（ICE）特工調往機場。」

特朗普還表示，「ICE特工將執行前所未有的保安措施，包括立即逮捕所有非法入境的移民，重點打擊來自索馬里的移民。」

由於薪資發放中斷，國土安全部下級機構——運輸安全管理局（TSA）人員近幾週紛紛請病假。保安人員短缺已導致美國主要機場的交通運輸出現混亂。