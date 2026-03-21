WSJ：美國民主黨內部矛盾嚴重　進步派正醞釀推翻參議院領袖舒默

美國將於11月3日舉行中期選舉，民主黨人高度關注是否能夠重奪國會的控制權。據《華爾街日報》報道，部份民主黨參議員對參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的談判風格和中期選舉策略感到憂慮，正討論是否能夠迫使舒默辭去參議院少數黨領袖一職。



據報道，當民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在華盛頓喬治城一間法國餐廳與進步派社運人士共進晚餐時，他們的話題從如何推進立法議程的討論轉向了一個棘手的問題：如何處置參議院少數黨領袖舒默。

令一些與會者感到驚訝的是，這位來自康涅狄格州的民主黨人，被外界視為該黨的左翼新星表示，一些參議員一直在進行非正式的票數統計，以確定是否有足夠的票數將來自紐約州的舒默趕下台。

據知情人士透露，這頓晚餐是在二月中旬舉行的。墨菲解釋說，舒默擁有足夠的票數繼續擔任領袖。但這一報道仍然引人注目，因為它表明參議院內部的不滿已經達到了相當高的程度，以至於一些民主黨人正在積極考慮如何罷免舒默。

3名據報不滿舒默的民主黨參議員：

墨菲、沃倫（Elizabeth Warren）和史密斯（Tina Smith）是被統稱為「搏擊會」（Fight Club）的民主黨參議員，他們對舒默在中期選舉中的做法特別不滿。

這群進步派人士認為，舒默在一些關鍵選區偏袒中間派候選人，無視一群新晉侯選人所激發的熱情。據知情人士透露，這些參議員在Signal平台上成立了一個名為「搏擊會」的聊天群組，討論如何應對舒默支持的候選人。此前，《紐約時報》曾報道該群組的存在。

圍繞舒默領導權的分歧，是民主黨內部對其未來走向的更廣泛緊張局勢的一部分。這種緊張氣氛源自於舒默對2025年破紀錄時長的政府停擺，以及早前政府預算之爭的處理方式。

一些民主黨人表示，舒默習慣將自己的底牌藏得密不透風，以至於其他黨員實際上被排除在戰略決策之外。

2026年3月10日，美國華盛頓國會山，民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer，右）在參議院民主黨高層每周例行政策午餐會後舉行新聞發布會。（Reuters）

舒默現年75歲，1999年當選紐約州參議員，並於2017年開始出任民主黨參議院領袖。