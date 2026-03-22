伊朗襲以色列南部包括一核重鎮 導彈如隕石半空急墜撞建築｜有片
撰文：劉耀洋
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美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，德黑蘭方面3月21日發射導彈襲擊以方南部城市迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad），造成逾100人傷，其中前者是以色列其中一處重要敏感核設施的所在地。
半島電視台（Al Jazeera）及美媒報道，以色列緊急救援部門稱，阿拉德市中心遭受嚴重破壞，至少有88人受傷，其中10人傷勢嚴重；迪莫納有幾棟民居損毀，造成39人受傷，其中包括一名10歲男童。
經外媒核實的影片顯示，一枚襲擊迪莫納的導彈如隕石般從天而降，急速下墜撞向地面的建築，隨後傳來一聲巨響。
以色列軍方發言人在社交媒體X發文，稱該國的防空系統運作正常，但承認並未攔截到部份攻擊，承諾將調查事件並從中吸取教訓。
伊朗革命衛隊22日發聲明，將襲擊定性為對早些時候伊朗納坦茲核濃縮設施遇襲的回應，並指他們的目標是以色列南部的軍事、安全設施和中心。
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報道指，迪莫納是Shimon Peres Negev核研究中心的所在地。國際原子能機構（IAEA）指未有跡象顯示該設施受損，亦未檢測到輻射水平異常的情況。
半島電視台指，外界普遍認為以色列在1960年代末期就已經研發出核武，但以方採取含糊立場，既不承認也不否認核武的存在，而位於迪莫納的設施一直是以方核計劃的核心，當地上空屬民航禁飛區。有分析認為，伊朗襲擊迪莫納，代表它已打出了反擊以色列核心敏感目標的「底牌戰略」。
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