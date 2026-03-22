良心不允支持伊朗戰爭辭職　美前反恐主任：真相和事實站在我這邊

因反對美國與以色列聯手對伊朗發動戰爭，美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（3月17日）宣告辭職。他在周五（20日）接受訪問時發聲，他已準備好面對政治報復，但並不後悔。即使重來一次，他仍會做出同樣的選擇，並稱「真相和事實站在我這邊」。



《衛報》報道，肯特在接受美國一檔播客節目訪問時表示，聯邦調查局此前已就其是否洩露機密信息展開調查。肯特坦言對此感到矛盾，稱「並不擔心，因為我知道自己沒做錯任何事」，但他同時指出，當局正全力打壓敢於發聲的人，「這讓我有點擔心」。他表示「真相和事實站在我這邊」（the truth and the facts are on my side）。

美國前國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）於2026年3月20日接受美國一檔播客節目訪問，直言準備好面對政治報復，但即使重來一次，他仍會做出同樣的選擇。（影片截圖，X@FurkanGozukara）

肯特是一名前美國陸軍特種部隊老兵。在辭職信中，肯特明確表示伊朗「並未對美國構成迫在眉睫的威脅」，並指發動戰爭是「迫於以色列及其強大的美國遊說集團壓力」。

在周六（21日）進行的另一媒體訪問中，肯特進一步指責部份美國媒體「重複同樣的論調」，與以色列官員的說法幾乎一致。他點名批評多家美媒，認為這些梅鐸（Rupert Murdoch，又譯默多克）媒體帝國旗下的平台基本中斷了伊朗核計劃談判。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在肯特辭職後，怒斥其「在安全問題上軟弱無力」，表示不需要持此觀點的人。肯特此前表示，無法昧著良心支持美國對伊朗戰爭，以色列使用伎倆將美國拖入了戰爭。