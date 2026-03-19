伊朗戰爭｜美反恐高官辭職後再爆料　美媒：卸任前因涉泄密受查

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日因反對美國、以色列對伊朗戰爭而辭職後，他周三受訪時透露了更多相關資訊，聲稱伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）生前一直試圖緩和該國的核計劃，又指「關鍵決策者」在衝突爆發前夕無法向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傳達訊息。美媒Semafor同日引述消息人士指，肯特卸任前已因涉泄露機密訊息遭聯邦調查局（FBI）調查。



據美媒CNN報道，肯特辭職時已曾提及與伊朗戰爭的相關資訊，他周三接受前霍士新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時，再進一步透露更多資訊。

肯特否定了白宮把伊朗威脅形容為「迫在眉睫」的說法，稱沒有任何情報顯示，伊朗將對美國發動大規模偷襲。他強調：「沒有任何情報顯示......伊朗會在3月1日（美、以突襲伊朗前一日）發動大規模偷襲，實行類似911事件或珍珠港事件類型的襲擊。」

肯特坦言，他雖然不喜歡哈梅內伊，但後者的確正在嚴格控制伊朗核計劃的發展速度。當被問及伊朗是否即將擁有核武時，肯特給予否決的答案，但補充指伊朗的戰略是「不﻿完全放棄」核計劃。

2021年9月18日，美國華盛頓特區，當時仍在競選國會議員一職的肯特（Joe Kent）在一次集會上發表講話。（Reuters）

另外，肯特也批評國務卿魯比奧（Marco Rubio）本月稍早前提及的開戰原因，稱沒有任何理由相信伊朗會在未受挑釁情況下發動攻擊。魯比奧當時聲稱美國之所以發動攻擊，是因為擔心伊朗會因為以色列即將發動的襲擊而對美方進行報復。

卡爾森其後問道：「國務卿（魯比奧）所描述的迫在眉睫威脅其實並非來自伊朗，而是來自以色列？」肯特給予肯定回覆，並質疑道：「到底是誰（真正）掌管我們在中東的政策？」

肯特亦表示，對比起去年美國突襲伊朗核設施，這次衝突的細節大多是在閉門會議進行討論，結果美國情報界等許多「關鍵決策者」都無法向特朗普表達意見。

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin，未在圖中）。（Reuters）

肯特辭職後雖被特朗普批評在安全問題上表現軟弱，但前者受訪時仍強調二人的私下關係很好。肯特表示：「我離開政府前，我和他（特朗普）談過......雖算不上最愉快的談話, 但我表達了離開的原因，他也聆聽我將一切事宜都說清楚。」