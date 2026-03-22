古巴全國停電　一週內第二次

古巴發生一週內的第二次全國停電，目前已開始供電恢復工作。古巴的電網正因美國石油封鎖而苦苦掙扎。



古巴能源與礦業部星期六（3月21日）在社交媒體X網站上發布消息稱，全國電力系統「完全中斷」，並補充說，恢復供電的工作已經開始。

法媒報道，哈瓦那的建築物在夜幕降臨前不久，即傍晚6時30分前不久開始斷電，距離上次全國停電僅五天。

2026年3月17日，古巴哈瓦那發生全國停電、約有一千萬人斷電，在島上大部份地區重新接通電網時，一名男子在正冒著雨走在街道上。（Reuters）

此前，古巴電力聯盟16日通報，國家電力系統發生全面斷電。

此次停電發生之際，一支國際援助車隊本周開始抵達哈瓦那，為古巴帶來急需的醫療用品、食品、飲用水和太陽能電池板。

古巴老化的電力系統已不堪重負，島上部份地區每天停電長達20小時已成常態，而古巴本身也缺乏發電所需的燃料。

新華社報道，受美國制裁影響，古巴長期以來難以進口燃料和維修嚴重老化的發電廠所需設備，全國電力供應緊張。2024年10月以來，因電力設施故障、颶風侵襲等原因，古巴曾多次全國大停電。

自1月3日美國推翻古巴的主要盟友、委內瑞拉總統馬杜羅以來，古巴經濟遭受進一步重創。自1月9日起，古巴一直沒有進口石油，這不僅重創了電力部門，也迫使航空公司削減飛往古巴的航班，對至關重要的旅遊業造成了沉重打擊。

古巴有960萬人口，美國總統特朗普毫不掩飾他希望哈瓦那政權更迭的願望。

本文獲《聯合早報》授權轉載

