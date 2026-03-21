美國能源封鎖下　古巴拒美大使館進口柴油請求斥其「無恥」

美國總統特朗普（Donald Trump）早前威脅向所有對古巴供應石油的國家徵收關稅，令該國長期停電。《華盛頓郵報》周五（3月20日）引述消息報道，美國駐哈瓦那大使館提出進口柴油來運行發電機，但遭古巴政府拒絕。由於柴油短缺，美國國務院正評估削減駐哈瓦那大使館人員，此舉或促使美方要求古巴駐華盛頓大使館同步減員。



報道指出，過去18個月古巴頻繁停電，期間大使館一直依賴發電機供電。消息人士稱，為節省能源，使館工作人員目前已入住集體住所，並增加遠程辦公頻率。根據大使館向美國國務院發出的外交電報，使館本週申請從美國進口兩箱燃料，但燃料抵達港口時遭古巴外交部通知未獲批。

古巴外交部回覆大使館稱，美國的能源封鎖旨在「對古巴經濟、人民福祉及其生活水平造成最大損害」，而美國使館卻希望使用特權，獲取被拒絕提供給古巴人民的商品，外交部視這種行為「無恥」。

2026年2月5日，古巴哈瓦那，老爺車在加油站前排隊等待加油。該國因美國實施的石油封鎖開始出現能源短缺。（Reuters）

報道還引述消息指，沒有古巴政府批准，大使館很快將要撤員。美國廣播公司（ABC）另引述官員稱，大使館的柴油儲備預計能再維持一個月，暫時沒有迫切需求削減人員。

美國對古巴實施燃料封鎖之際，古巴亦嚴格管控外國使館的燃料配給。如西班牙駐哈瓦那大使館存有大量過剩柴油，原有意提供給面臨短缺的其他歐洲大使館，但遭到古巴當局拒絕批准轉讓。

美國政府一直敦促古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）政府進行徹底改革，釋放政治犯，並朝政治和經濟自由化方向發展，以換取美方解除制裁。國務卿魯比奧（Marco Rubio）17日表示政府改革還不夠徹底。

特朗普曾表示古巴是美國下一個可以擴大影響力的國家，暗示其領導層應避免委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的命運。美媒早前報道則稱特朗普政府正推動卡內爾下台，尚不知道美方希望由誰接任。