伊朗戰爭｜德黑蘭聲稱用國產防空系統　擊落美國F-35戰機

一位伊朗軍方人士告訴塔斯尼姆通訊社（Tasnim），伊朗使用國產防空系統擊落一架美國的F-35戰機。



據伊朗塔斯尼姆通訊社3月21日報道，一位軍方消息人士告訴塔斯尼姆通訊社：「伊朗軍方使用國產防空系統擊落了美國引以爲傲的F-35戰機。」

這名消息人士還稱，伊朗仍有未公開的防禦和進攻技術，並且正在以此迷惑美國和以色列。

2026年3月11日，一架F-35戰鬥機在挪威北極地區舉行的北約「寒冷反應2026」軍事演習期間飛越埃韋內斯空軍基地。（Reuters）

「美國和以色列自以爲世界上沒有防空系統能夠擊中F-35，但他們卻被伊朗未知的防空系統震驚了。」該消息人士還表示，未來幾天，伊朗將展示其對抗敵人的新能力，儘管敵人聲稱擁有技術優勢，但在這場戰爭中，每過去一天都會給敵人帶去新的屈辱。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）早前證實，涉事第五代隱形戰機當時正在「伊朗上空執行作戰任務」，被迫緊急降落。他強調「飛機已安全着陸，飛行員情況穩定。事件正在調查中」。

這宗事件將是伊朗自2月底爆發戰爭以來，首次擊中美國飛機。美國與以色列在此次衝突中均出動了F-35戰機。