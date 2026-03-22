伊朗戰爭｜AI軍事應用成大趨勢　人類會是「主人」抑或「奴隸」？

在最新爆發的中東戰爭中，用來篩選和確認攻擊目標的人工智能（AI）被美國和以色列軍方派上用場，大大提高了情報處理和作戰效率，但也引發對AI準確性及出現失誤時責任歸屬的擔憂。目前，最終的打擊決策仍掌握在人類手中，但由於監管措施未到位，各國若為爭奪軍事優勢而逐漸放權給AI，科幻電影中AI掌控世界與人類生殺大權的末日場景，會否終將成為現實？專家告誡，最安全的做法是永遠不要把關乎人類生死的決策權交給AI。



「它無法被說服。它不懂憐憫、悔恨或恐懼。它絕對不會停手，永遠不會，直到你死去。」這是1984年經典科幻電影《未來戰士》（The Terminator）中對殺手機械人的描述。影片講述了一個AI控制的殺手機械人穿梭時空回到過去，試圖殺害未來人類抵抗軍領袖之母，以終結人類反抗AI的驚悚故事。

電影上映時，片中場景似乎遙不可及，但隨着AI技術被大量應用到最新爆發的中東戰爭中，人們開始擔心影片所描述的未來正迅速逼近現實。

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動，美軍在短短24小時內打擊了1000個目標，速度之快前所未見。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲。（X@sentdefender）

據報道，這是2003年伊拉克戰爭爆發首日火力的兩倍，更遠高於1991年為將伊拉克軍隊趕出科威特而發起的「沙漠風暴」行動開始時，所打擊的150個目標。

美軍能做到這一點，正是因為它使用了先進AI技術。據了解，美軍主要使用由數據分析巨頭Palantir於2018年開發的Maven智能系統，藉助AI分析數據，以識別目標並排序優先級。

美軍也將AI初創企業Anthropic開發的生成式AI大語言模型Claude，集成到Maven系統，用於處理和匯總前線情報並生成目標，共同構成一個針對伊朗行動的實時數據分析平台。

據報道，這個平台在策劃對伊朗的打擊行動時，生成了包含上千個選項的潛在目標數據庫，並根據戰略重要性對目標進行優先級排序。平台還將特定的軍事單位和最合適的彈藥，例如針對地下設施的鑽地彈或針對建築物的衛星定位制導炸彈，與具體目標自動匹配。它還能模擬戰術場景、評估打擊的合法性及協助進行戰損評估。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）3月11日承認美軍在與伊朗的戰爭中使用「多種」AI工具，幫助美軍士兵處理海量數據，但他沒有透露具體使用了哪些工具。

AI擅長高速處理龐大數據 但若訊息缺失會憑空捏造

以色列軍方也用了AI，據報它的主要系統為Lavender與Gospel。在加沙戰爭中，以色列的大規模監控系統把加沙等地區居民的數據輸入Lavender系統，由它負責識別和生成人員目標；Gospel系統則主要負責分析建築物和地形。

目前不清楚伊朗是否在作戰體系中部署了AI，以及具體部署了哪些系統。伊朗在2025年聲稱將在導彈瞄準系統中應用AI，但據英國《衛報》分析，，伊朗受國際制裁影響雨，其AI項目與美國和中國這兩個AI超級大國相比，規模似乎微不足道。

AI應用到軍事上的好處顯而易見，它擅長高速處理龐大數據，大幅縮短「殺傷鏈」（Kill Chain），即把發現目標、人類審批到執行打擊的整個決策和規劃流程，從過去的幾小時或幾天，極大地壓縮到幾分鐘甚至幾秒鐘。這不僅提高效率，也減少人力，把過去可能需要2000名分析師才能完成的工作量縮減至約20人，讓人類可專注於更高層級的決策、後勤保障和任務規劃上。

AI也已部署在用於偵察和打擊任務的無人機、處理爆炸物的地面機械人等，由機器來執行危險任務，進而提升士兵的安全。

2026年3月初，美國國防部人工智能辦公室負責人史丹利（Cameron Stanley）示範如何使用Palantir的AI Maven平台，用於中東地區的武器目標定位，並展示了Maven平台的熱力圖截圖。（Youtube@Palantir）

不過，事情總有正反兩面，AI在軍事應用中雖然前景廣闊，但在安全性和不可控方面卻引發擔憂。

首先，AI驅動的系統容易受到黑客攻擊和篡改數據，一旦AI平台遭入侵，敏感信息可能泄露，甚至被敵人利用來提供虛假情報。

其次，任何使用過AI聊天機械人的人都知道，它們有時會犯下錯誤，但又會把錯誤或誤導性的分析說得頭頭是道，極具說服力。在緊張的戰爭時期，這尤其可能讓指揮官和分析人員更容易採納它們的建議。

英國倫敦大學學院電腦科學系榮譽教授本特利（Peter Bentley）回答《聯合早報》詢問時指出，AI大語言模型的最大問題是，當面臨訊息缺失時，它們會「產生幻覺」，即憑空捏造不存在的結果。

圖為2024年2月19日路透社製作的設計圖片，相中Artificial Intelligence AI字樣前方，有一些使用電腦和智能手機的人的剪影。（Reuters）

他說：「我們無法判斷它們的結論是虛構的還是基於現實，因為AI非常擅長呈現看似合理且逼真的結果。也就是說，如果你根據AI的分析結果來瞄準目標，很可能無法正確打中。在最糟糕的情況下，這可能意味着無辜平民的喪命，而這僅僅是因為有人太相信AI。」

AI只看數據不講倫理 人命關天人類責無旁貸

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）研究員Manoj Harjani也告訴《聯合早報》，在軍事領域使用AI的一大擔憂在於難以預測AI驅動系統的行為方式，以及難以理解其行為背後的原因。他表示：「這給問責制和責任承擔帶來了挑戰。」

換句話說，如果用AI生成的錯誤結果導致了誤判，那應該是由AI還是人類來承擔責任？

伊朗戰爭開打首日，一枚導彈擊中伊朗南部米納布市（Minab）一間女子小學，造成約170名孩童死亡。美國媒體引述知情者說，原因是美方使用了過時的數據，從而製定錯誤的打擊坐標。

美方至今未承認是其導彈擊中學校，只表明正在調查。庫珀雖承認美軍使用AI作戰，但強調美軍是否以及何時發動軍事打擊，最終決定權始終掌握在人類手中。若以此為依據，無論美方調查結果如何，造成人員傷亡的責任方將是人類而非AI。

伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）2026年3月8日上傳位於伊朗南部米納布市（Minab）小學遇襲相關的影片，片中一枚導彈擊中校旁的伊朗海軍基地。（X@AryJeay）

本特利在談到如何負責任地使用AI時指出，人類歸根結底還是應對人類的生命負責。他表示：「即使我們使用工具來幫助了解局勢，也須親自核實這些工具的有效性；如果我們真的必須相互廝殺，那應該由人類自己來執行，而不是把責任推卸給機器。」

展望未來，在軍事領域運用AI的趨勢已勢不可擋，而分析認為，在AI領域取得決定性優勢的國家將掌控未來衝突的節奏，因此，21世紀軍事競爭的核心將是爭奪AI主導權。

但與此同時，人們必須在作戰效率和倫理責任之間尋求平衡，除了加大對AI技術的投資，更須建立保障措施、法規和故障保護機制，以確保AI的使用是負責任的。

AI軍事監管尚無定案 負責任使用挑戰巨大

就在美軍採用Anthropic開發的AI模型打擊伊朗之際，五角大樓竟然與Anthropic就軍事AI的安全紅線起爭執。

爭端起因是五角大樓要求Anthropic簽署合同，允許軍方「不受限制」地把Anthropic技術用於「所有合法用途。

但Anthropic首席執行官Dario Amodei堅持，合同須列明兩個例外情況：不得對美國公民進行大規模監控，以及不得開發完全自主且無人監管的武器。

2026年3月1日，插圖中可以看見美國戰爭部（Department of War）和人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Anthropic的「不識時務」，引發白宮強烈不滿。2月27日，也是美軍襲擊伊朗前一天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指示所有聯邦機構立即停止使用Anthropic技術；國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）也要求把Anthropic及其產品，列入對國家安全構成威脅的「供應鏈風險」名單。這個極​其罕見的措施，在​歷史上只用於​外國對手​的企業。​一旦被列入名單，國防部將禁止​它的所有承包商與Anthropic進行​任何​商業交易。

Anthropic和五角大樓的爭執核心之一是自主武器。

自主武器面世僅遲早問題 人類是掌控它還是反被掌控？

自主武器（Lethal Autonomous Weapon Systems）是指無需人類干預或操控，即可通過AI獨立搜尋、識別和攻擊目標的武器系統。批評者也把自主武器稱為「殺手機械人」，這也是人們對《未來戰士》主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）飾演的T-800型終結者機械人的稱呼。

目前人類已有很多具備某些自主功能的武器，例如：可自行識別、選擇和攻擊目標的導彈；可自行排雷的無人潛艇；可組成蜂群網絡並獨立執行任務的無人機。

當中，無人機已大量應用到俄烏戰場上，但這些無人機並非完全自主，另一端仍有人類在遠程操控。

在《未來戰士》電影中，T-800是首位滲透到人類社會及擁有自我意識的未來戰士。他們用途廣泛，所以是其他類型的基礎。由T-800延伸的類型共有12款。（《未來戰士》劇照）

隨着AI和機械人領域的迅速發展，完全自主的武器系統面世，只是時間問題。但令人不安的是，目前尚無專門的國際條約規範在武裝衝突中使用AI，更別說是管制自主武器了。

不過，國際科學期刊《自然》網站在3月10日發表的社論指出，國際人道主義法明確規定，武器不得濫用。此外，作戰人員必須採取預防措施，核實目標，並將平民傷亡風險降至最低。這些要求同樣適用於AI，如同適用於任何其他軍事技術一樣。

RSIS軍事轉型項目副研究員劉美均回答《聯合早報》詢問時指出，國際社會其實已討論規範軍事AI應用的問題10多年。她說：「自2016年以來，聯合國致命性自主武器系統政府專家組一直是這些討論的主要平台。」

劉美均稱，專家組目前獲授權制定一套框架文本，以解決自主武器引發的問題。雖然文本的具體內容未定，但授權範圍並不包括針對一項具法律約束力的條約進行談判。專家組的任期將於今年底屆滿，到時將由《特定常規武器公約》（Convention on Certain Conventional Weapons）締約國決定是否延長任期，以及延長後的具體授權範圍。可以肯定的是，國際社會無法在今年達成一項具法律約束力的協議。

劉美均透露，AI在軍事領域的更廣泛應用目前也在其他論壇上進行討論，包括負責任AI全球委員會（REAIM）和聯合國大會第一委員會。當中第三屆REAIM峰會於2月4日至5日在西班牙舉行，峰會成果文件《行動路徑》僅獲得約40個國家的認可，認可率遠低於前兩屆。

劉美均說：「這份成果文件不具法律約束力，但發出重要的政治信號，表明各國承諾遵守在軍事領域開發和使用AI的具體原則。支持率下降確實令人擔憂。」

Manoj Harjani則認為，國際社會關於軍事AI治理的討論，即使在約束國家行為方面可能顯得力度不足，卻依然是各國以及私營部門等各方交流觀點的重要途徑。他表示：「這些交流的目的應該是增進相互理解，並鼓勵制定負責任地在軍事領域使用AI的規範。」

以色列軍方2026年3月7日對伊朗德黑蘭的數個石油設施發動襲擊後，當地冒起巨大火球和濃煙。（Reuters）

專家籲求各國堅持對AI掌控

管制措施尚未到位，但各國為了爭奪軍事優勢，想來也不會停下開發更強大和更自主武器的腳步。到了科技成熟時，如果將決定人類生死的最終權力交給缺乏情感和道德觀的機器，是否會引發不必要的殺戮？到時，人類是否還能駕馭AI，抑或被AI掌控？

若不想失去對AI的控制，本特利告誡，最好的做法是不要「把我們的生命託付給這些非人類的智能體」。

他以駕駛火車為比喻指出，在AI軍備競賽中，即使看到其他國家以更高速度推進，也不應放棄對AI的掌控，更必須在必要時介入甚至踩下煞車。

他強調：「不要跳下駕駛座，繼續駕駛，也不要害怕踩煞車。僅僅因為你看到其他AI『失控列車』以驚人的速度行駛，並不意味着你必須效仿它們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

