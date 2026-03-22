法國檢方懷疑Elon Musk鼓勵深度僞造技術　人爲抬高X市值

法國巴黎檢察官辦公室3月21日證實，稱正在調查馬斯克（Elon Musk）是否故意煽動其社交平台X（前稱Twitter）的AI聊天機器人Grok生成色情深偽（deepfake）圖像的爭議，以「人為」抬高其公司價值。



檢方聲明指出，此舉可能旨在為太空探索技術公司（SpaceX）與xAI合併後計劃於2026年6月上市的新實體鋪路。Grok今年初因未經同意生成女性及兒童裸體圖像引發公憤。

反數位仇恨中心（CCDH）數據顯示，其在11天內生成約300萬張色情圖像，其中2.3萬張疑似兒童。馬斯克隨即在X以法文回擊檢方「智能不足」。法國當局此前已就X算法涉嫌干預法國政治、Grok散播否認大屠殺內容及色情深偽圖像展開調查。

資料圖片：社交平臺X（Getty）

《世界報》（Le Monde）引述檢方解讀，指馬斯克在爭議高峰時發布的多篇貼文帶有「煽動生成未經同意圖像」意味，他曾以表情符號表達對其AI「脫衣」功能的欣喜。

《華盛頓郵報》引述市場情報公司Sensor Tower數據，Grok全球日均下載量在1月1日至19日期間較去年12月同期暴增72%。除法國外，英國及歐盟亦已就此深偽爭議啟動調查。