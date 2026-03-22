意大利就司法改革舉行全民公投　梅洛尼面臨政治關鍵考驗

撰文：韓學敏
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意大利3月22日開始為期兩天的司法改革公投，此次投票已演變為對保守派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導力的一次關鍵政治考驗。

公投核心內容包括將法官與檢察官的職業路徑分離，防止角色轉換；同時計劃將負責司法人員任免與紀律事務的最高司法委員會（High Judicial Council）拆分為三個獨立分庭，並改以抽籤方式選舉成員。譴責這是政治權力的攫取，未能解決從曠日持久的審判到監獄人滿為患等真正的挑戰。

2026年3月14日，在義大利羅馬，一名臉上塗著「反對」字樣的示威者參加抗議活動，支持反對義大利3月22日至23日舉行的司法改革全民公投，並批評總理梅洛尼的政府外交政策。（Reuters）

梅洛尼近期全力投入「贊成改革」陣營，警告若投票不通過將助長不受監督的司法「派系」並危及公民安全，還批評司法系統中有人阻礙政府在移民與安全方面的施政。

支持者認為，這些改革將使以效率低下著稱的法院系統現代化，並加強問責制。反對者則批評改革將損害司法獨立，譴責這是政治權力的攫取，未能解決從曠日持久的審判到監獄人滿為患等真正的挑戰。

政治分析機構YouTrend專家普雷利亞斯科（Lorenzo Pregliasco）指出，公投結果難料，若「反對改革」陣營獲勝，將削弱梅洛尼「不可戰勝」的光環，並鼓舞中左翼反對派。

分析亦指，梅洛尼長期與在意大利及歐洲聲望低迷的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長期結盟，可能影響選情。

梅洛尼領導著意大利多年來最穩定的政府，在歐盟內被視為穩定力量。這次公投將成為總理梅洛尼任期的決定性時刻之一，這個選擇不僅可能重塑司法體系，也可能改變政府的走向。

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