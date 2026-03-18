薩克斯：倡中國設立聯合國機構　冀北京成為分享技術領域經驗平台

近日，中國人民大學重陽金融研究院2026年度「明德戰略對話」中外高端對話欄目正式啟動。作為2026年度系列對話開篇，人大重陽院長、全球領導力學院院長王文與哥倫比亞大學教授、聯合國可持續發展解決方案網絡主席傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey Sachs）圍繞「危機、變革與全球秩序挑戰」主題展開線上對話。現將部分對話實錄分享如下，全部內容將收錄於《奇蹟・世界名人看深圳》一書中，敬請關注。



美國多年來一直缺乏有效且理性的領導

王文：眾所周知，在過去四年中，世界接連經歷了俄烏衝突、巴以衝突、委內瑞拉危機，以及近期美國對伊朗發動的戰爭等一系列重大事件。整個國際秩序似乎正經歷自第二次世界大戰結束以來最嚴重的一次危機。您此前曾預測，世界可能面臨第三次世界大戰的風險。未來局勢是否真的會變得越來越糟？

傑佛瑞・薩克斯：美國當前的治理狀況，可以說充滿了嚴重的誤判與迷思。美國建立了一套高度軍事化的國家體系，大量資源被投入到軍事行動與海外干預之中，而不是用於發展國內的經濟。

與此同時，美國總統在心理層面極不穩定，而上一任總統在任期內也出現了明顯的認知衰退，某種程度上表現出老年性退化的跡象。換言之，美國多年來一直缺乏有效且理性的領導。不僅長期陷入持續性的戰爭，而且戰略方向混亂。

美國沒有真正的長遠戰略，而是仍然固守20世紀的技術路徑，例如以傳統內燃機汽車、石油和天然氣為核心的經濟模式。與之形成鮮明對比的是，中國正引領21世紀的新技術發展，例如電動汽車和可再生能源。

因此，美國在當前的國際秩序中呈現出一種迷失與混亂的狀態：它擁有強大的軍事力量，但同時也表現出傲慢與自負，不願傾聽理性的建議。這正是當前國際局勢極度不穩定的重要原因。

事實上，世界已經進入一個多極化時代，但美國並不願意接受這一現實。美國沒有選擇與中國、俄羅斯以及其他重要國家共同合作，而是堅持單邊行動，試圖「單獨行事」。這種做法本質上是一種危險的幻想。

聯合國會議地點不必限於紐約

王文：我們也看到，美國的一系列單邊主義行為正在破壞國際規則，例如在全球貿易、科技中出現的陣營化、工具化和武器化趨勢。以聯合國為核心的國際體系是否仍然具有重要作用？國際社會是否仍然需要強調多邊主義的重要性？

傑佛瑞・薩克斯：聯合國是在1945年建立的，因為當時世界確實需要這樣一個機構。美國總統富蘭克林・羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）提出並推動建立聯合國，這是一個極具遠見且卓越的構想。

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國際聯盟是在1921年第一次世界大戰結束後成立的，但最終未能阻止第二次世界大戰的爆發，因此被證明是失敗的。二戰結束後，聯合國取代了國際聯盟。

今天，世界仍然需要全球治理體系，需要國際法，需要不侵略原則，以及避免訴諸武力的基本準則。

然而，聯合國目前的運作並不理想。問題在於，我們無法再承受一次第三次世界大戰來重新建立新的國際體系。如果世界再次陷入那樣的災難，人類甚至未必有機會再創造另一個聯合國。因此，我們必須讓聯合國繼續發揮作用。

當前最大的挑戰在於：作為聯合國總部所在地的美國，其現任領導層並不真正支持聯合國。美國正在削弱聯合國的作用，忽視聯合國機制，拖欠聯合國會費，並退出一些聯合國機構。

那麼問題就變成：如果美國不遵守聯合國規則，其他192個成員國應該怎麼辦？事實上，以色列在某些問題上也沒有遵守相關規則，因此或許可以說有191個成員國遵守規則。

我的看法是，世界其他國家應該明確表示：我們仍然需要聯合國，也仍然支持聯合國。如果美國和以色列不願遵守規則，那麼完全可以暫停它們在聯合國的投票權。同時，聯合國也可以在世界其他地方設立會議地點，而不必僅限於紐約東河畔的總部。

聯合國不應該因為美國的態度轉變而被削弱甚至走向衰亡。世界絕大多數國家仍然支持聯合國。中國是聯合國的重要支持者，金磚國家同樣如此。

我曾建議中國可以設立一個重要的聯合國機構。目前，中國境內並沒有一個大型的聯合國總部級機構。我希望未來能夠看到一個聯合國可持續發展機構設立在中國，例如北京。屆時，世界各國可以來到這裏學習太陽能、風能、遠距離電力輸送、電動汽車、電池技術以及5G等領域的經驗。中國在這些領域已經取得顯著優勢，如果通過聯合國的平台加以分享，將對全世界產生巨大益處。未來也可以設想，在世界其他地區建立更多聯合國的重要機構和園區。

美歐都應為中國的成就鼓掌

王文：在過去這些年的許多訪談中，您一直鼓勵世界重新認識中國發展的價值與意義。西方國家是否應該重新審視中國發展經驗的積極意義？

傑佛瑞・薩克斯：中國在過去40多年中實現了世界歷史上最成功的經濟發展進程。特別是在1980年至2020年這40年間，中國經歷了超高速增長，從一個貧困普遍存在的國家，發展到今天基本消除極端貧困。中國真正實現了消除極端貧困這一歷史性目標。這是一項非凡的成就。

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這一成就不僅對中國自身意義重大，大幅提升了中國人民的生活水平，同時也為世界提供了重要的希望與經驗。例如，非洲國家可以從中國的發展經驗中獲得啟示；印度目前也正沿着類似道路前進，雖然大約比中國晚了15到20年，但也正在學習中國的發展經驗，努力消除極端貧困。

因此，美國、歐洲以及世界其他地區都應該為中國的成就鼓掌，而不是抱怨或指責它。這是一個值得肯定的偉大成就。它不僅通過提升中國人民的生活水平產生積極影響，同時也通過提供廣泛的技術創新成果，為全球發展作出重要貢獻。在未來全球向綠色能源、電動汽車以及數字化社會轉型的過程中，中國將發揮核心和關鍵作用。

當然，其他國家也會參與其中，但中國的作用將尤為重要，因為中國在這些領域已經具備強大的技術優勢。而這一切並不僅僅對中國有利，也將惠及整個世界。

「明德戰略對話」旨在打造一檔具有國際影響力的高端對話欄目，向世界傳遞中國理念。自2024年創建以來，兩年內先後與美國、英國、俄羅斯、法國、德國、意大利、比利時、波蘭、斯洛文尼亞、吉爾吉斯斯坦等10餘國近30位前政要、頂尖學者與思想領袖展開對話，已成為推動中外戰略界坦誠溝通的重要橋樑。



「本文轉載自微信公眾號《長安街知事》」

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