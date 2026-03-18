伊朗戰爭｜澤連斯基：已派200專家赴中東多國協防伊朗無人機

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二（3月17日）在倫敦向英國議會議員透露，超過200名烏克蘭軍事專家已部署至中東和海灣地區，另有34人待命，協助中東國家抵禦伊朗製造的「沙赫德」（Shahed，又譯「見證者」或「烈士」）自殺式無人機。目前，201名專家已在阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯開展工作，正前往科威特。



據半島電視台報道，澤連斯基稱，此次部署是應包括美國在內的國際夥伴要求執行。儘管此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）堅稱華盛頓不需要亦不希望基輔在無人機防禦上提供協助，還稱烏克蘭是「最不需要幫助的一方」。

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，成立由副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

澤連斯基表示，與夥伴國家合作是烏克蘭向華盛頓提出的更廣泛無人機合作提案的一部份，仍在討論中。烏克蘭還準備將類似協議擴展至其他盟友，提供無人機防禦合作及構建未來更深層次安全夥伴關係。

訪問英國期間，澤連斯基敦促繼續對俄羅斯施壓，指出莫斯科與德黑蘭在無人機戰爭方面的合作存在危險，將這兩個政權形容為「仇恨兄弟」(brothers in hatred)。

2026年3月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在英國倫敦向國會議員發表講話。（Reuters）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）稱，儘管中東有衝突，但焦點仍要放在烏克蘭，不能讓普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）從伊朗衝突中獲益。