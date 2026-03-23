澤連斯基：美烏代表團會談結束 有可能與俄進一步交換戰俘
撰文：蕭通
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月22日表示，針對俄烏和平計劃，烏克蘭和美國代表團在佛州邁阿密舉行的第二天會談結束。他表示，美方目前的注意力主要集中在伊朗局勢和更廣泛的地區局勢上，但俄羅斯對烏克蘭的戰爭也必須結束，他未交代更多會談細節。
路透社報道，澤連斯基表示，有跡象顯示，俄烏可能會有進一步的戰俘交換，這無疑是個好消息，也證實了外交努力正在取得成效。烏方希望此事最終能夠實現。
促盟友加強對俄制裁 打擊影子艦隊
同日稍早時間，他敦促盟友繼續對俄羅斯施加制裁壓力，並呼籲對俄羅斯用於規避制裁的「影子艦隊」採取更強硬的行動，切斷莫斯科的石油收入來源。他表示，為戰爭經費服務的油輪必須被阻止和封鎖，而不是被放行。相關收入讓俄羅斯產生一種不受懲罰的錯覺，並使其有能力繼續發動戰爭。
不過，美國因應伊朗戰事令油價上揚，已暫時解除對俄羅斯石油的部分制裁，藉此增加供應及遏抑油價。
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