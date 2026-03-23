《SNL》英國首播　施紀賢成「主角」　特朗普轉發「抽水」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）（3月22日）在社交媒體上轉發一段電視短劇片段，藉此嘲諷英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）。



法媒報道，該片段來自英國版《周末直播》（Saturday Night Live，SNL）的首播。在劇中扮演施紀賢的福拉克雷斯（George Fouracres）擔心接到「特朗普」的電話，焦慮不安地向扮演英國副首相林德偉（David Lammy，又譯拉米）的演員問道：「如果特朗普對我大吼大叫怎麼辦？」

另一邊，「特朗普」剛拿起電話，「施紀賢」就立刻掛斷電話，並問道，為甚麼跟「那位很可怕、很可怕，又很棒的總統」說話這麼難。

「林德偉」說：「你就實話實說，告訴他我們不能派遣更多船艦去霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。」

「施紀賢」說：「我只是想讓他高興。你不像我這麼了解他——我可以令他改變。」

《SNL》英國版3月21日在當地首播，其中一個情節是以首相施紀賢及副首相林德偉為題材。特朗普其後於社交平台轉發片段，明顯有諷刺對方成分。（Truth Social截圖）

特朗普並沒有在轉發中加注任何評論。

自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，特朗普多次對施紀賢表達不滿，指責他對美國支持不足。在開戰之初，施紀賢曾拒絕美軍戰機使用英國海外基地襲擊伊朗。

特朗普還多次抱怨北約盟友不願支持美國對伊朗的軍事行動，也不願協助美國在霍爾木茲海峽提供「護航」。

圖為2025年7月28日，英國格拉斯哥，圖為特朗普與施紀賢登機前往蘇格蘭。（Getty Images）

英國首相府22日說，施紀賢和特朗普當晚通電話，討論中東局勢和「重開」霍爾木茲海峽的必要性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

