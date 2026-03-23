法國地方選舉：左翼穩守巴黎　極右翼突破尼斯

法國超過1500個市鎮3月22日完成地方選舉第二輪投票，此次選舉被視為 2027年法國總統大選前的重要政治風向標。整體來看，左翼陣營守住巴黎、馬賽等核心城市，極右翼國民聯盟（Rassemblement National, RN）在蔚藍海岸城市尼斯（Nice）實現歷史性擴張。



左翼穩守巴黎 延續25年執政傳統

左翼聯盟候選人格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）以約52%的得票率當選巴黎市長，以壓倒性優勢擊敗了右翼前文化部長達蒂（Rachida Dati），成功延續巴黎左翼執政25年的傳統。

競選期間，格雷戈爾聯合綠黨等左翼政黨參選，曾警告達蒂若勝選，會將巴黎變成「特朗普主義右翼和極右翼聯盟的實驗室」。

資料照片：巴黎市長選舉候選人格雷戈爾和達蒂的海報。（Reuters）

勝選當晚，格雷戈爾與未來市議員騎車慶祝，以表明巴黎將繼續推行自行車運動和環保政策。他表示「有很多事情要做，我們明天早上就開始」，稱對巴黎市民負有「巨大責任」。

在法國第二大城市馬賽，市長佩恩（Benoît Payan）憑藉包括社會黨和綠黨在內的左翼聯盟贏得了選舉，遏制了國民聯盟的崛起。

極右翼突破尼斯 拿下關鍵陣地

極右翼勢力的最大突破的是在法國第五大城市尼斯，與極右翼國民聯盟結盟的喬蒂（Éric Ciotti）成功勝選，斬獲這一關鍵城市陣地，成為極右翼擴張的重要標誌。

據悉，喬蒂此前辭去了傳統右翼政黨領導人職務，並在2024年與極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）聯手。預計極右政黨國民聯盟將借此次勝選擴大成員規模，並在2027年總統大選中明確支持極右翼總統候選人。