法國地方選舉第二輪投票開始　巴黎與馬賽成關鍵戰場

法國周日（3月22日）舉行市鎮選舉第二輪投票，選民將選出巴黎、馬賽及其他1500多個市鎮的市長。



此次投票被視為對極右翼國民聯盟（Rassemblement National, RN）實力及主流政黨韌性的關鍵測試，結果將影響2027年總統大選前的政治格局。

在馬賽，國民聯盟候選人阿利西奧（Franck Allisio）與現任左翼市長佩恩（Benoît Payan）對決，若國民聯盟勝出，將是其一次重大突破。

2026年3月20日，在法國巴黎舉行的市政選舉第二輪投票前夕，巴黎市長候選人達蒂在巴黎第17區的一個市場進行競選活動。 （Reuters）

在巴黎，右翼前文化部長達蒂（Rachida Dati）因極右翼候選人退選支持而聲勢看漲，與左翼聯盟候選人格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）形成緊繃對決。尼斯的選情則顯示，國民聯盟盟友、保守派叛將喬蒂（Eric Ciotti）有望勝出。

巴黎政治學院政治學研究主任米克塞爾（Anne Muxel）指出，此次選舉雖未見國民聯盟壓倒性勝利，但證實了其在法國領土的整合。兩輪投票間，左翼陣營的結盟策略出現分歧：社會黨（Socialist Party）在里昂、圖盧茲等城市與激進左翼「不屈法國」（La France Insoumise, LFI）合作，但在馬賽與里爾則未結盟，顯示左翼內部仍存裂痕。