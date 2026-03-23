伊朗局勢｜貝森特：美國有充足資金應付戰事　不會為此加稅

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3月22日表示，美國政府有「充足的資金」來支持對伊朗的戰事，但正在向國會申請追加撥款，以確保未來軍隊的物資供應充足。此外，他排除了透過加稅來為這場戰爭提供資金的可能性。



圖為2026年3月2日，一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機從美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）起飛，支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

路透社報道，美國軍方要求為伊朗戰爭追加2,000億美元撥款，這項要求在國會遭遇了強烈反對。民主黨甚至一些共和黨人也質疑，去年國防撥款金額龐大，是否還有必要追加撥款。

貝森特22日接受美國媒體訪問時稱，聯邦政府有足夠的資金來支持這場戰爭，申請追加的是補充撥款。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在首個總統任期內加強了軍力建設，如今在其第二任期內也繼續如此，他希望確保軍隊未來物資充足。

2026年3月5日，美國海軍航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford ）在埃及通過蘇彝士運河（Suez Canal），前往支援對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

他也駁斥了有關可能加稅的問題，稱此說法「荒謬」，並表示「完全沒有」考慮增稅。

路透社稱，初步跡象顯示，這場戰爭將是自對伊拉克和阿富汗以來，美國耗資最大的戰爭。政府官員向國會議員稱，伊朗戰爭前6天的花費，就已超過110億美元。

特朗普重返白宮以來，由共和黨控制的國會已批出創紀錄的軍事撥款。上個月，他簽署了《2026財年國防撥款法案》，其中包含約8,4​​00億美元的撥款。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

另外，貝森特也為特朗普政府近日解除對伊朗和俄羅斯石油制裁的舉措辯護。他認為，此舉將允許除中國以外的其他國家，包括日本和韓國購買這些石油，同時防止油價可能飆升至每桶150美元。他又稱，根據財政部的分析顯示，在此措施下，俄羅斯最多只能額外獲得20億美元的石油收入。