英航香港飛倫敦航班一乘客身亡　機長拒折返　遺體放機尾傳惡臭

英國《太陽報》（The Sun）3月20日報道，英航（British Airways）一架由香港飛往倫敦希斯路機場（Heathrow）的航班日前有一名60多歲的女乘客在起飛後不久離世，但機長決定不會折返，機組人員則安排遺體放在機尾位置。有乘客投訴，航班臨近降落時傳出惡臭。



報道指，事發於上週日（15日），編號BA32的航班載有超過330名乘客由香港國際機場出發，該名女乘客在起飛後大約一小時後離世。有消息人士稱，雖然死者同行的家屬及機組人員感到心痛，不過由於事件被視為非緊急情況，因此機長決定繼續航程。

報道指，機組人員曾討論如何處理遺體，機長要求他們將遺體安置在一個廁所內並反鎖但被拒。於是他們被迫包裹遺體，再放於機尾具發熱地板的廚房內。

圖為2025年3月21日，多架英航客機在倫敦希斯路機場停泊。（Reuters）

航班在飛行大約13.5半小時後，有乘客投訴機尾位置傳出惡臭。最終航班在希斯路機場安全降落，警方登機調查，所有乘客留在座位45分鐘後獲准放行。機組人員之後則獲上司提供支援，但報道提到多名員工因為受驚而休假。

消息人士稱讚機組人員的處理方式，指沒有正式指引如何處理在飛行途中離世乘客遺體的守則，而英航亦沒有就事件接獲正式投訴。

報道沒提及女事主身分或死因，英航發聲明向死者家屬表達慰問，並強調員工正確跟隨程序，同時會為他們提供支援。

圖為2017年10月23日，英航一架空中巴士A380客機抵達香港國際機場。（Getty Images）

《鏡報》則提到，根據國際航空運輸協會（IATA）指引，如果有乘客在航班上離世，遺體該放在運屍袋或以毛氈覆蓋，並放於遠離乘客的座位或其他位置內。不過假如航班滿載，遺體則可能需要放於原來位置上。