伊朗戰爭｜貝森特：美國或須攻擊「升級」　才可逐步結束戰爭

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，美國可能須「升級」對伊朗的攻擊，才能逐步結束這場戰爭。



彭博社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前稱考慮逐步結束戰爭，過後又威脅伊朗若不開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），就要摧毀伊朗能源設施。

對於特朗普這番看似相互矛盾的言論，貝森特周日（3月22日）接受全國廣播公司（NBC）訪問時說，有時必須先升級行動，才能實現降級行動，而這是伊朗唯一聽得懂的語言。

貝森特說，美國的行動旨在摧毀伊朗在霍爾木茲海峽沿岸的防禦工事。他說，特朗普將採取一切必要措施，以實現摧毀伊朗空軍和海軍、剝奪伊朗擁有核武器的能力以及「在國際上投射力量的能力」。

美國中央司令部稱，這起攻擊發生在不明地點，一架伊朗單向攻擊無人機遭到打擊後發生爆炸。此截圖取自2026年3月22日發布的一段影片。（美國中央司令部）

他也說，美國政府有充足的資金來資助對伊朗的戰爭，但正要求國會追加撥款，以確保軍隊未來物資充足；他也排除了為資助戰爭而推動任何增稅的可能性。

另一方面，以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）22日告訴以色列民眾，「我們將與伊朗和黎巴嫩真主黨進行數週戰鬥」。

根據以色列國防軍聲明，以軍總參謀長紮米爾（Eyal Zamir）21日批準以軍擴大在黎巴嫩作戰攻勢，包括在黎境內推進地面行動。紮米爾說，針對黎巴嫩真主黨的行動「才剛剛開始」，以軍正按照既定計劃準備推進地面行動，並為長期行動做好準備。

文章獲《聯合早報》授權轉載。

