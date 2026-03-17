美國土安全部續停擺　5萬機場保安無薪工作大量缺勤　旅客排長龍

由於美國國會兩黨未能達成共識，國土安全部（DHS）自2月13日起開始停擺，事件導致50000名機場保安人員被迫無薪工作。據路透社報道，3月15日（周日），有超過10%隸屬運輸安全管理局（TSA）機場安檢人員缺勤。航空公司高層表示，有大量旅客因此要花大量的時間進行安檢，呼籲國會盡快解決停擺。



據報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府表示，由於國土安全部停擺已持續30天，且看不到結束的跡象，15日有超過10%的運輸安全管理局（TSA）機場安檢人員缺勤。

報道指，現時僵局迫使5萬名機場安檢人員無薪工作，導致部分航班延誤或取消，並促使美國各大航空公司行政總裁同日呼籲盡快結束停擺，因為春假旅行正值高峰期。

2026年3月14日，美國德州聖安東尼奧國際機場，大量旅客在運輸安全管理局（TSA）的安檢隊伍中等候。（Reuters）

國土安全部表示，通常情況下，TSA員工請病假或缺勤的比例不到2%。自2月14日停擺開始以來，亞特蘭大、紐約甘迺迪機場和侯斯頓機場的缺勤率已達到約20%。

國土安全部亦指，停擺期間已有366名TSA安檢人員離職。15日和16日，侯斯頓機場的缺勤率飆升至50%以上，新奧爾良和亞特蘭大機場的缺勤率也超過30%，旅客有時必須排隊等候兩小時甚至更長。

美國主要航空公司行政總裁15日敦促國會盡快結束僵局。

美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空、捷藍航空、阿拉斯加航空等航空公司的行政總裁聯名致信國會，信中寫道：「太多旅客不得不在安檢處排隊，等待極其漫長且緩慢的通關。

由於國會未能就民主黨人要求的移民執法改革達成協議，國土安全部的撥款於2月13日到期。

航空公司預計春季出行高峰將創下歷史新高，預計將有1.71億名乘客出行，比去年同期增長4%。

2026年3月14日，美國德州聖安東尼奧國際機場，大量旅客在運輸安全管理局（TSA）的安檢隊伍中等候。（Reuters）

報道指，部份機場已經關閉了一些安檢點，其他機場則正在努力籌款，以幫助運輸安全管理局的的員工在沒有工資的情況下購買食物或其他必需品。