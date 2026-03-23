AV女優須藤早貴涉毒殺日本「爺孫戀」富豪夫案　二審維持無罪

有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年中毒死亡案，大阪最高法院3月23日裁定維持一審判決，意味死者的前妻須藤早貴謀殺罪名不成立。



《讀賣新聞》及《產經新聞》等傳媒報道，法院在2024年12月一審判決中，認為死者有可能自行取得興奮劑，並意外攝取致命劑量。法院亦指出，被告在野崎死亡時，曾單獨與對方相處，而且可能有為了巨額遺產而殺人的動機，但認為沒有足夠的證據推斷被告犯案。

至於控方指出被告曾在網上搜尋「老人、完美犯罪」等字眼，以及向毒販買入興奮劑等證據，稱一審對間接證據的整體評價出現缺陷，並要求傳召多名證人和提供新證據。辯方則要求駁回上訴。

大阪最高法院最終駁回控方要求，並維持和歌山地方法院陪審團的一審裁定被告無罪的判決。

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事發於2018年5月24日，野崎被發現倒斃於和歌山縣田邊市的家中，終年77歲。法醫解剖報告指，死者的血液及胃等處驗出超過致死量的興奮劑成分，判斷死因為急性興奮劑中毒。而他在離世前三個月，與當時22歲的須藤結婚。

須藤其後被控謀殺，但她一直否認控罪。