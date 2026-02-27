默茨訪華｜外媒：尋求與中國合作　減少對美依賴成「緊迫課題」

德國總理默茨（Friedrich Merz）於2月25日至26日對中國進行正式訪問。此訪是默茨就任以來首次訪華。國際媒體高度關注，稱經濟領域將決定歐洲的長期生存能力，而中國市場對盈利和創新至關重要。



抵京後，默茨用中文在社交媒體上發帖稱，「我們想要加強德中經貿關係。作為全球三大經濟體中的兩個，德中開展雙邊經貿合作，能夠釋放巨大潛力，促進經濟的繁榮。如果以平衡和可靠的合作方式激發這樣的活力，兩國都能獲益匪淺。」

德國總理默茨在社交平台用中文發帖。（截取自X@bundeskanzler）

德國《國際政治與社會》雜誌網站23日發表題為《德國為何必須與中國接觸》的文章。文章指出，歐洲在軍事和技術上對美國的依賴已成為一個令人深感不安的弱點，使其長期面臨被勒索的風險。

文章稱，經濟領域將決定歐洲的長期生存能力。對德國和歐洲來說，減少對美國訊息技術的依賴也是緊迫課題。在此領域，德國可以尋求與中國合作，「務實且以利益為導向」的對華接觸方式，將有助於削弱美國在經濟上的影響力。

文章還提到，在國際組織和多邊主義議題上，中國更像是合作伙伴。當美國破壞國際法和多邊體系時，中國與歐洲國家攜手努力，共同維護了世貿組織的正常運轉。文章強調，德國和歐洲只有積極參與中方提出的「全球治理倡議、全球安全倡議與全球發展倡議」等倡議，才能真正把握機遇，引領多邊主義的發展方向。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日繼續訪華行程，到訪故宮（Reuters）

「德國之聲」中文網關注到，默茨此次率領了一個高規格經濟代表團。報道還提到，根據德國在華商會2025年12月的一項調查，56%的企業考慮加強與中國夥伴的合作，以擴大其在中國的業務。

路透社25日的文章說，德國總理此次訪華，緊隨法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）之後。隨着歐洲與美國政府之間裂痕不斷擴大，歐洲領導人正尋求加強與中國的關係。文章還稱，默茨此行也凸顯出中國龐大的消費市場及其技術實力強勁的製造商，對德國經濟具有重要戰略意義。

法新社關注到，作為世界第二大經濟體，中國2025年超越美國成為德國最大貿易伙伴。默茨此訪有眾多商界代表隨行，其中包括汽車業巨頭大眾、寶馬和Mercedes-Benz的高層。

歐洲《現代外交》網站25日發布文章稱，默茨強調，德國珍視與中國的廣泛經濟關係。文章指出，隨行商界代表團的組成凸顯出中國市場對德國企業的重要性。

英國《金融時報》25日報道稱，包括汽車製造商在內的許多德國大型企業集團希望繼續在中國投資，他們認為中國市場對盈利和創新至關重要。

德國總理默茨2026年2月26日在杭州的西門子能源（Siemens Energy）設施舉行記者會（Pool via REUTERS）

美聯社報道稱，默茨一直倡導在經濟和軍事上建設更強大的歐洲。啟程前往中國之前，默茨強調，解決重大的全球政治問題需要中國的參與。默茨提到，中國和德國應共同應對面臨的挑戰。

歐盟觀察家（EUobserver）網站25日刊文指出，德國總理默茨在北京之行伊始，便呼籲加強德中「合作」，強調兩國加強外交與經濟關係的必要性。

這篇文章還提到，大眾汽車集團負責人在社交媒體上表示，中國對大眾汽車集團而言遠不止是銷售市場，更是創新中心和重要的技術合作夥伴。該負責人寫道：