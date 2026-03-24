外媒稱美伊代表或周末伊斯蘭堡會談　伊朗議長否認曾對話

美國媒體3月23日報道，以色列官員稱，多個斡旋國正試圖協調伊朗與美國會談，時間可能是本周晚些時候，地點料在巴基斯坦首都伊斯蘭堡。另《以色列時報》引述以色列官員透露，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）曾與美方談判。不過，卡利巴夫否認相關消息。



伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日稱，伊朗過去幾天收到部份友好國家的信息，稱美國要求通過談判結束戰爭，伊朗已根據原則立場作出恰當回應，並未與美國舉行任何談判。他強調，在美國和以色列對伊朗發起大規模襲擊24天來，伊朗從未與美國進行任何談判和磋商，伊朗關於霍爾木茲海峽的立場及結束這場被戰爭的條件沒有改變。



伊朗大選：圖為2024年6月26日，保守派議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在德黑蘭舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

美國Axios報道，將參與伊斯蘭堡會晤的伊朗代表，料包括伊朗議長卡利巴夫。美國方面則為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）和美國副總統萬斯（JD Vance）。

路透社也引述伊朗高級官員消息稱，美方已請求於周六（28日）與伊朗議會議長卡利巴夫舉行會晤，伊朗方面尚未作出回應，最高國家安全委員會尚未審議該事項。

2026年3月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）從美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號。（Reuters）

特朗普稍早時間表示，美國正在與一位「受人尊敬的」伊朗領導人進行對話，並聲稱伊朗渴望達成一項結束戰爭的協議。他並延長了伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限，推遲打擊該國發電廠及和能源基礎設施。

特朗普稱，威特科夫和庫什納22日曾與該「伊朗領導人」會談，他沒有透露是誰，但稱美國尚未與伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）對話。以色列官員則透露，該「伊朗領導人」為卡利巴夫。

不過，卡利巴夫否認相關消息，稱從未與美國進行過任何談判，指虛假新聞被用來操縱金融和石油市場，並試圖擺脫美國和以色列目前深陷的泥潭。他又稱，相關消息是彌天大謊，試圖在伊朗製造政治和社會裂痕。