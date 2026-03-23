伊朗戰爭｜以轟德黑蘭油庫引數日大火　天降毒雨恐致嚴重健康風險

衛星影像顯示，以色列於3月7日空襲德黑蘭多處燃料設施引發的大火，在十日後仍未完全熄滅。有毒煙霧隨後遇上暴雨而形成「黑雨」，當地居民報告頭痛、呼吸困難等症狀，伊朗當局指控以色列「生態屠殺」。



根據衛報（The Guadian）3月22日報道，歐洲太空總署（European Space Agency）衛星影像證實，沙赫蘭（Shahran）與德黑蘭煉油廠等地的油庫大火持續多日。

3月17日的影像仍顯示阿格達西耶（Aqdasieh）油庫有煙霧與火焰。空襲後的一場風雨更將空氣中的油污顆粒、二氧化硫等污染物凝結，降下充滿有毒物質的「黑雨」。

2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭，在美以衝突期間，據報道，油罐遭到襲擊後，地面上留下黑色煙塵，並伴有黑色雨滴。（Reuters）

當地居民向《衛報》表示出現頭痛、眼睛與皮膚刺痛、呼吸困難等症狀。化學專家警告，這可能僅是開端，長期暴露可能導致心血管疾病、認知損傷、DNA損傷甚至癌症風險上升。

伊朗醫生呼籲民眾不要待在戶外，丟棄受污染的衣物、佩戴N95口罩以及不要站在樹下。

世界衛生組織（WHO）與聯合國環境署（UNEP）均警告，污染可能透過空氣、土壤、地下水及農作物進入食物鏈，對兒童、長者及病患構成嚴重威脅。