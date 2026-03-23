伊朗局勢│清華專家談能源問題：中國40%原油來自中東　是一場噩夢

中東戰火持續，凸顯石油等傳統能源供應鏈之脆弱。中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀說，中國將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給比重。



圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

年度性中國發展高層論壇星期天（3月22日）於北京釣魚台國賓館開幕，伊朗戰局對政府決策和能源衝擊成今年焦點話題之一。韓文秀在「宏觀政策與高質量發展專題研討會」上，發表上述談話。

他說，中國的綠色技術、綠色能源、綠色金融已走在世界前列，「十五五」（2026-2030）時期還要百尺竿頭更上一層樓。

根據官方數據，目前中國全社會用電量當中，綠電所佔比重接近四成，即每用10度電就有四度是綠電。

韓文秀說，當前國際局勢給中國一個啟示——油氣等化石能源往往需要進口和國際運輸，風和光等新能源則是本地資源，不用進口和運輸。中國將加快建設新型能源體系，持續提高新能源供給的比重，加強對化石能源的安全可靠有序替代。

他還說，無論國際上是否有人「退群」或搖擺，中國都將積極參與全球環境和氣候治理。「十五五」時期實現非化石能源消費比重達到25%，單位國內生產總值（GDP）二氧化碳排放累計降低17%的目標。

中國是全球原油進口大國，石油對外依存度長期維持在70%以上，並以低價購買伊朗約90%的出口石油。美國和以色列聯手攻打伊朗後，長167公里的霍爾木茲海峽被伊朗封鎖，外界關注中國石油進口是否受「咽喉效應」衝擊。

2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在中國發展高層論壇場外接受媒體採訪時說，中國經濟正經歷一場重大轉型，不僅體現在提振消費，更重要的是能源問題。他說，中東危機讓中國更加認識到能源安全重要性，並有信心這場危機最終能幫助中國進一步實現綠色能源轉型。

「大家都知道，中國30%的能源依賴電力。但你們可能不知道，中國72%的原油來自海外，其中40%來自中東。這是一場噩夢。」 不過，李稻葵也強調，中國擁有深厚技術儲備和多個替代方案，關鍵詞是能源載體之一——甲醇。

基於可再生能源所製備的綠色甲醇，被視為理想的替代燃料。中國總理李強今年在全國兩會期間的政府工作報告，首次將「綠色燃料」、「未來能源」寫入年度目標，發展自主可控的綠色能源也首次上升至中國國家戰略高度。

澳洲礦業巨頭福德士河（Fortescue）創始人兼執行董事長福瑞斯特，在題為「全球綠色低碳轉型逾可持續發展專題研討會」的分論壇上發言時，從中東戰局切入，強調國家能源自主的重要性。

他說，「任何一個國家的自主權在於其能源主權」，並形容非綠色能源為「戰爭之武器」、綠色能源為「和平之武器」。

中國環境與發展國際合作委員會中方首席顧問、國務院發展研究中心原副主任劉世錦在同一場分論壇中說，綠色轉型已由以往的額外成本，轉變為中國經濟增長的重要動能，關鍵在於創新。

他帶領的團隊核算，2024年中國綠色低碳產業增加值約12.5萬億元，同比增長11.6%，增速較GDP增速高出6.6個百分點，佔全年134.9萬億，GDP的比重提升至9.3%。

從邊際增長貢獻來看，綠色低碳產業增加值同比增量約1.38萬億元，對經濟增長的貢獻率達到21.5%，對應全年5%左右GDP增速，綠色低碳產業拉動GDP增長約1.08個百分點，也就是說，五分之一的增長實際上由低碳綠色產業拉動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

