美國德州煉油廠爆炸後大火　日產38萬桶油　現場濃煙滾滾｜有片

據美國德州（Texas）阿瑟港（Port Arthur）警察局消息，週一，阿瑟港的瓦萊羅（Valero）煉油廠發生爆炸，爆炸後引發大火。該部門表示，阿瑟港西側已發布疏散令。從網上的影片可見，爆炸後，濃濃的黑煙沖天而起。



網上傳出德州煉油廠爆炸後發生大片的影片：

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）3月24日報道，阿瑟港的交通部門表示，已對亞瑟港西側地區發布疏散令。

該部門補充說：「預計82號和87號公路及其周邊地區將實施道路封閉，其他道路也將影響該區域的交通流量。」

當地政府敦促居民留在原地，直至緊急應變人員發布「解除警報」通知。

據報道，爆炸原因尚不清楚。

德州KFDM新聞引述傑斐遜縣警長的話報道稱，爆炸未造成人員傷亡。

報道稱，爆炸可能涉及一台加熱設備。

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瓦萊羅煉油廠是美國最大的煉油廠之一，據報其每日產能約38萬桶原油。

受中東局勢影響，布蘭特原油5月期貨價格一度反彈近4美元，重回104美元水平。